Italien hat kürzlich die Marke von einer Millionen Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie überschritten - besonders dramatische Berichte kommen aus der Region Kampanien.

Der italienische Außenminister Di Maio schrieb auf Facebook, in Neapel und vielen anderen Teilen Kampaniens sei die Situation außer Kontrolle geraten. Es gebe Berichte über Menschen in der Region am Golf von Neapel, die im Auto auf Parkplätzen behandelt würden. Andere müssten viel zu lange auf ihren Transport ins Krankenhaus warten.

Schockiert über Krankenhaus-Video

Schockiert zeigte sich der Minister angesichts eines Videos, das Medienberichten zufolge einen Patienten zeigt, der in der Notaufnahme einer Klinik in Neapel tot zusammenbrach. Außerdem war darin ein mit Krankenbetten überfüllter Flur zu sehen. Der Vorfall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt. Die Verantwortlichen des Cardarelli-Krankenhauses sagten indes eine Untersuchung der Todesumstände zu. Das Klinik arbeite zwar unter viel Druck, aber die Lage sei nicht außer Kontrolle, hieß es.



Regionalminister Boccia erklärte, die Video-Bilder seien beschämend für alle Verantwortlichen. Zugleich wies er in einem Interview mit dem Sender "La7" darauf hin, dass zu viele Menschen mit leichten Corona-Symptomen ins Krankenhaus kämen, statt sich zu Hause auszukurieren.

Auch der Süden stark betroffen

Italien hatte am Mittwoch die Marke von einer Million registrierten Corona-Fällen überschritten. Zugleich starben binnen 24 Stunden 623 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. So hohe Opferzahlen hatte es in Italien zuletzt während der ersten Corona-Welle Anfang April gegeben. Damals war hauptsächlich der Norden betroffen, jetzt verzeichnet auch der Süden aus hohe Infektionszahlen.

Drei Risikozonen

Aufgrund der regional unterschiedlichen Lagen hat die Regierung in Rom das Land vor kurzem in drei Risikozonen eingeteilt. Die Großstadt Neapel und Kampanien insgesamt wurden von der Regierung bisher als Zone mit nur mäßigem Risiko (gelb) eingestuft. Mehrere Politiker hatten dies in den vergangenen Tagen scharf kritisiert und vor dem Kollaps der Krankenhäuser dort gewarnt. Jetzt gibt es Signale, dass Rom die Lage neu prüfen wolle.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.