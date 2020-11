In der norditalienischen Provinz Südtirol beginnt heute ein Corona-Massentest.

Dafür wurden 200 Test-Stationen eingerichtet. Die Aktion dauert drei Tage. Die Teilnahme ist freiwillig. Das Ergebnis soll nach spätestens einer halben Stunde vorliegen und kann per E-Mail oder Kurzmitteilung auf das Mobiltelefon geschickt werden. Südtirol gehört in Italien wegen der hohen Corona-Zahlen zu den so genannten roten Zonen mit besonders strengen Ausgangsbeschränkungen. Die Behörden hoffen, dass rund zwei Drittel der Bürger sich testen lassen, das wären rund 350.000 Menschen.



Ende Oktober hatte es in der Slowakei Corona-Massentests gegeben. Daran beteiligten sich mehrere Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.