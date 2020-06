Auch Studierende sollen Soforthilfen vom Staat erhalten, wenn sie durch die Corona-Pandemie in finanzielle Notlage geraten sind.

Das kündigte Bundesbildungsministerin Karliczek in der "Augsburger Allgemeinen" an. Ab morgen könnten Betroffene Hilfen beantragen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Bis zu 500 Euro Zuschuss pro Monat sieht das Nothilfeprogramm für Studierende vor. Diese können nach Angaben der CDU-Ministerin bundesweit einheitlich und online angefordert werden. Das Geld steht Karliczek zufolge Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland zu, unabhängig von Alter und Semesterzahl.