In mehreren europäischen Ländern wächst die Besorgnis wegen steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

In Lettland, Portugal, Österreich und den Niederlanden wurden binnen 24 Stunden neue Höchstände registriert. Frankreich meldete fast 19.000 positive Corona-Tests. Die Regierung will sich am Abend in Paris zu neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie äußern.



In Spanien kippte ein Gericht die Abriegelung weiter Teile der Region Madrid. Die Anordnung des Gesundheitsministeriums sei eine unrechtmäßige Beschränkung von Grundrechten, hieß es in dem Urteil, das allerdings noch angefochten werden kann.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.