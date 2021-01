Ärmere Länder sollen für Corona-Schnelltests künftig nur noch die Hälfte zahlen.

Wie die Initiative zur Beschaffung von Medikamenten für bedürftige Länder, Unitaid, in Genf mitteilte, sollen die Tests künftig für 2,50 Dollar statt bisher 5 Dollar angeboten werden. Laut der Vereinbarung, die unter anderem eine Ausweitung der Produktionskapazitäten vorsieht, könnten in den kommenden Monaten mehr als 260 Millionen Schnelltest hergestellt werden. So solle es ärmeren Ländern ermöglicht werden, Infektionen schneller zu erkennen und damit die Pandemie effektiver zu bekämpfen, erklärte die Initiative. Während in reichen Ländern täglich mehr als 250 Schnelltests auf 100.000 Einwohner kämen, seien es in ärmeren nicht einmal 25.



Der bei der Weltgesundheitsorganisation ansässige Unitaid handelt für benachteiligte Staaten niedrigere Preise für Medikamente aus - bisher vor allem im Kampf gegen HIV, Malaria und Tuberkulose.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.