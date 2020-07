An den deutschen Flughäfen wird es künftig Corona-Teststellen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geben. Sie sollen sich dort kostenlos auf das Virus testen lassen können, wie die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci nach Beratungen mit ihren Kollegen aus Bund und Ländern sagte. Die Idee hatte im Vorfeld ein geteiltes Echo ausgelöst.

Auch wer aus dem Urlaub in Nicht-Risikoländern wieder nach Deutschland kommt, soll sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn binnen drei Tagen nach der Einreise testen lassen können. Das Robert-Koch-Institut weist derzeit 130 Staaten als Risikogebiete aus. Ausgenommen sind fast alle EU-Staaten. Aktuell zählen unter anderem Ägypten, Israel, die Türkei, Südafrika und die USA zu den Risikogebieten.



Reisende, die in Risikogebieten waren, müssen weiterhin in Quarantäne, wenn sie kein negatives Testergebnis vorzeigen können. Sie sollen künftig in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei angesprochen werden und auf das Angebot der Tests direkt an den Flughäfen hingewiesen werden.



Außerdem sollen wieder Bord- und auch Aussteigerkarten ausgehändigt werden, um einen Überblick zu erhalten, wer von wo einreist. Reiseunternehmen sollen dazu verpflichtet werden, Reisende über die geltenden Regeln zu informieren.

Geht es nur um Flugreisende?

Auch für den Schiffverkehr und grenzüberschreitende Bahn- und Busreisen werden die sogenannten Aussteigerkarten eingeführt. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland kommt, muss laut Kalayci ein solches Formular ausfüllen und abgeben. Außerdem verständigten sich die Gesundheitsminister darauf, dass im Straßenverkehr stichprobenartige Kontrollen an grenznahen Einreisepunkten durchgeführt werden. Reisende aus einem Corona-Risikogebiet werden auf die Quarantänepflicht hingewiesen.

Welche Art von Tests sind im Gespräch?

Gängige Tests auf eine akute Corona-Infektion sind die sogenannten PCR-Tests. Dabei nehmen medizinische Helfer mit einem Stäbchen Abstriche aus Nase oder Rachen. Die Proben werden dann auf Erbgut des Erregers Sars-CoV-2 untersucht. Der Nachteil dieser Methode ist, dass sie nur eine Momentaufnahme bietet. Es kann vorkommen, dass das Virus bei jemandem, der sich beispielsweise erst vor ein paar Stunden infiziert hat, noch nicht nachweisbar ist. Dies könnte auf einer Flugreise häufiger der Fall sein.



Außerdem kann eine mangelhafte Probennahme zu einem falsch-negativen Resultat führen. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hat deshalb vorgeschlagen, einige Tage später bei Hausärzten oder Gesundheitsämtern einen weiteren Test durchzuführen.

Was spricht für die Tests an Flughäfen?

Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hält die Einrichtung von Testzentren an Flughäfen für sinnvoll. Der erneute Anstieg der Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern zeige, wie schnell die Corona-Pandemie auch in Deutschland wieder aufflammen könne, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Darauf müsse man sich vorbereiten. Testzentren an Flughäfen könnten helfen, eine zweite Corona-Welle nach den Sommerferien zu verhindern. Das Robert Koch-Institut hatte zuletzt stark angestiegene Zahlen an Corona-Neuinfektionen gemeldet.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sprach sich im Deutschlandfunk dafür aus, bei den Tests nicht zwischen Risiko- und Nichtrisikoländern zu unterscheiden. Es sei gut, wenn jeder getestet werde, auch Urlauber aus dem europäischen Ausland, sagte er insbesondere mit Blick auf Bilder aus Spanien, Österreich oder den Niederlanden, "die allesamt bestürzend gewesen sind". Auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca hatten Urlauber auf Partys weder Masken getragen noch Abstand gehalten.

Welche Kritikpunkte gibt es?

Eckhard Nagel vom Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth weist darauf hin, dass man mit Tests auf den Flughäfen nur Infektionen feststellen könne, die schon mehrere Tage zurücklägen. Eine der großen Sorgen sei aber, dass sich Reisende auf dem Heimflug ansteckten, sagte er im Deutschlandfunk. In solchen Fällen käme ein Test direkt nach der Landung also zu früh und wäre unsinnig, sagte Nagel. Er forderte stattdessen, in Deutschland eine "Teststruktur aufzubauen" – "also möglichst überall Tests anzubieten und das zu jeder Zeit".



Auch die deutschen Flughafen-Betreiber sind skeptisch. In einer Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen heißt es, sollten die Gesundheitsbehörden einen Schnelltest anordnen, müssten sie diese selbst durchführen. Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus zu überprüfen. Außerdem müsse geklärt werden, wie man mit positiv getesteten Reisenden umgehen solle.



Die Fluggesellschaften sehen in Tests aber eine Chance, den von der Corona-Krise hart getroffenen Luftverkehr wieder in Schwung zu bringen. Das gilt vor allem für Langstreckenverbindungen zwischen den USA und Europa, die wegen der Einreisebeschränkungen zur Zeit stark eingeschränkt sind. Die Vorstandschefvorsitzenden großer Fluggesellschaften, darunter auch Lufthansa-Chef Spohr, haben US-Vizepräsident Pence und EU-Innenkommissarin Johansson in einem offenen Brief ein koordiniertes gemeinsames Corona-Testprogramm vorgeschlagen.

Erste Testzentren in Frankfurt, Köln und München

An den Flughäfen Köln-Bonn und Frankfurt am Main kann man sich bereits auf das Coronavirus testen lassen. In Köln führt die Tests das örtliche Gesundheitsamt durch.



Am Frankfurter Flughafen bietet ein Testzentrum seit einem Monat freiwillige Corona-Tests oder Antikörpertests an. Jeder Interessierte kann sich dort untersuchen lassen, muss aber bislang selbst zahlen oder auf Übernahme durch seinen Arbeitgeber hoffen. Betrieben wird das Testzentrum an Deutschlands größtem Airport von dem Biotechnologie-Unternehmen "Centogene". Im Moment können bis zu 1.500 Tests am Tag durchgeführt werden. Ein Ausbau sei möglich, wenn größere Kapazitäten benötigt würden, hieß es. Bisher haben sich dort insgesamt etwa 30.000 Menschen überprüfen lassen. Der Test kostet 59 Euro und im Schnellverfahren 139 Euro, dann hat man das Ergebnis innerhalb von drei Stunden.



Am Flughafen München gibt es seit Ende Juni ebenfalls die Möglichkeit für Reisende, sich freiwillig und kostenpflichtig testen zu lassen. Derzeit nutzen rund 50 Personen pro Tag das Angebot, das 190 Euro kostet. Die Kapazität der Teststation ist damit aber weitgehend ausgereizt.

