Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern denken darüber nach, Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten zur Pflicht zu machen - direkt nach der Landung in Testzentren auf den Flughäfen. Die Idee stößt auf ein geteiltes Echo. Ein Überblick über die Pläne und über das Für und Wider.

Welche Maßnahmen sind geplant – und für welche Länder?

Noch gibt es keinen Beschluss. Aus den Gesundheitsministerien mehrerer Bundesländer heißt es jedoch, es gebe mehrere Vorschläge zu flächendeckenden Testzentren an Flughäfen und man rechne schon am Freitag mit einer Einigung. Werden die Zentren eingeführt, müssten Touristen aus beliebten Reiseländern wie Ägypten, der Dominikanischen Republik oder den USA unmittelbar nach der Rückkehr einen Corona-Test machen. Das Robert-Koch-Institut weist derzeit 130 Staaten als Risikogebiete aus. Ausgenommen sind fast alle EU-Staaten.



Ob die möglichen Tests kostenlos sein werden, ist noch nicht bekannt. Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hat angeregt, dass sich Reisende an bayerischen Flughäfen freiwillig und kostenlos testen lassen können. Nordrhein-Westfalen kündigte daraufhin an, auch auf seinen Flughäfen Testzentren für Reiserückkehrer aus Risikogebieten einzurichten. An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld werden Reisende bei ihrer Rückkehr aus Risikogebieten voraussichtlich ab kommender Woche auf das Coronavirus getestet.

Was spricht für die Tests an Flughäfen?

Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hält die Einrichtung von Testzentren an Flughäfen für sinnvoll. Der erneute Anstieg der Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern zeige, wie schnell die Corona-Pandemie auch in Deutschland wieder aufflammen könne, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Darauf müsse man sich vorbereiten. Testzentren an Flughäfen könnten helfen, eine zweite Corona-Welle nach den Sommerferien zu verhindern.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sprach sich im Deutschlandfunk dafür aus, bei den Tests nicht zwischen Risiko- und Nichtrisikoländern zu unterscheiden. Es sei gut, wenn jeder getestet werde, auch Urlauber aus dem europäischen Ausland, sagte er insbesondere mit Blick auf Bilder aus Spanien, Österreich oder den Niederlanden, "die allesamt bestürzend gewesen sind". Auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca hatten Urlauber auf Partys weder Masken getragen noch Abstand gehalten.

Welche Kritikpunkte gibt es?

Eckhard Nagel vom Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth weist daraufhin, dass man mit Tests auf den Flughäfen nur Infektionen feststellen könne, die schon mehrere Tage zurücklägen. Eine der großen Sorgen sei aber, dass sich Reisende auf dem Heimflug ansteckten, sagte er im Deutschlandfunk. In solchen Fällen käme ein Test direkt nach der Landung zu früh und sei unsinnig, sagte Nagel. Er forderte stattdessen, in Deutschland eine "Teststruktur aufzubauen" – "also möglichst überall Tests anzubieten und das zu jeder Zeit".



Auch die deutschen Flughafen-Betreiber sehen bezüglich der möglichen Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten offene Fragen. In einer Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen heißt es, sollten die Gesundheitsbehörden einen Schnelltest anordnen, müssten sie diese selbst durchführen. Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus zu überprüfen. Außerdem müsse geklärt werden, wie man mit positiv getesteten Reisenden umgehen solle.

Erste Testzentren in Frankfurt und Köln

An den Flughäfen Köln-Bonn und Frankfurt am Main kann man sich allerdings schon auf das Coronavirus testen lassen. Am Frankfurter Flughafen bietet ein Testzentrum seit einem Monat freiwillige Corona-Tests oder Antikörpertests an. Jeder Interessierte kann sich dort untersuchen lassen, muss aber selbst zahlen oder auf Übernahme durch seinen Arbeitgeber hoffen. Bei Schnelltests gibt es die Ergebnisse schon innerhalb von drei Stunden.



Das Testzentrum in Frankfurt wird vom Biotechnologie-Unternehmen Centogene betrieben. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Flughafenbetreiber Fraport und der Lufthansa gestartet. Beim Flughafen Köln-Bonn führt das örtliche Gesundheitsamt die Tests durch.