In Sachsen-Anhalt eröffnet kommende Woche eine medizinische Ambulanz beim Gesundheitsamt im Salzlandkreis Bernburg.

Dort können sich dann Menschen mit Symptomen wie Fieber und Husten melden. Ziel sei es, sie zügig medizinisch zu versorgen und dadurch Arztpraxen in der Region zu entlasten. Im Verdachtsfall könne auch ohne spezielle ärztliche Zuweisung ein Abstrich zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus gemacht werden.



Im Saarland dürfen Supermärkte und Lebensmittelläden an den Osterfeiertagen und an Karfreitag öffnen. Die Sondererlaubnis gelte auch an diesen Tagen, teilte die Landesregierung mit. Im Zuge der Corona-Krise haben mehrere Bundesländer das Verkaufsverbot an Sonntagen vorübergehend aufgehoben. Für Christen zählen Karfreitag und Ostern zu den höchsten Feiertagen.