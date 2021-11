In Baden-Württemberg gelten vor allem für nicht gegen Covid-19 geimpfte Personen ab morgen strengere Regeln.

Gesundheitsminister Lucha begründete das Inkrafttreten der sogenannten Corona-Warnstufe mit der Lage auf den Intensivstationen. Dort lägen fast ausnahmslos nicht-geimpfte Patientinnen und Patienten, erklärte der Grünen-Politiker. Wer nicht genesen oder geimpft ist, muss künftig für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen einen PCR-Test vorweisen. Das gilt etwa im Restaurant, Kino oder Schwimmbad. Zudem sehen die strengeren Corona-Regeln in Baden-Württemberg eine Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt und fünf weitere Personen vor. Es gibt jedoch Ausnahmen - etwa für Geimpfte, Genesene oder Minderjährige.



Angesichts steigender Coronazahlen kommen auch in Sachsen auf Ungeimpfte stärkere Einschränkungen zu. Die neue Coronaschutzverordnung soll am Freitag abschließend beraten werden und am Montag in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.