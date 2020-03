Die Coronavirus-Krise hat sich inzwischen auf ganz Europa und große Teile der Welt ausgewirkt. Jedoch ist nicht jeder Mensch gleichermaßen betroffen. Das gilt auch für Männer und Frauen.

In den Berufsgruppen, die existenzielle Lebensbereiche umfassen, ist der Frauenanteil sehr hoch. In Krankenhäusern arbeiten 76 Prozent Frauen und im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln 72,9 Prozent. Gerade in diesen systemrelevanten Branchen gelten die Menschen als besonders durch das Coronavirus gefährdet - und dies betrifft vor allem Frauen.



Die Zahlen stammen von der Bundesagentur für Arbeit (Stand Ende Juni 2019). Insgesamt arbeiten laut Statistischem Bundesamt 3,5 Millionen Frauen in Deutschland im aktuell so stark geforderten Gesundheits- und Sozialwesen (1,1 Millionen Männer). In privaten Haushalten sind 191.000 Frauen und 12.000 Männer tätig. Trotz der wichtigen Funktion für die Gesellschaft gehören die Beschäftigten in diesen Bereichen meist zu den schlechter bezahlten.

Mehr häusliche Gewalt befürchtet

Auch in einem anderen Bereich könnte sich die Coronakrise negativ auf Frauen auswirken. Opferverbände fürchten einen Anstieg der häuslichen Gewalt. "Wir müssen damit rechnen, dass die Zahlen der Fälle von Gewalt gegen Frauen steigen werden", sagte Claudia Fritsche von der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW der dpa. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte "Zeit online", dass man sich auf einen Anstieg solcher Straftaten einstelle. Erste Zahlen aus Italien und China legten diesen Schluss nahe. Die Opferschutzbeauftragte des Landes NRW, Elisabeth Auchter-Mainz, betonte: Wenn auf Dauer Existenzen und Arbeitsplätze bedroht seien, könne Gewalt zunehmen. Bislang gebe es dazu aber noch keine Erkenntnisse.

Verlauf der Krankheit unterschiedlich

Einen weiterer Unterschied zwischen den Geschlechtern ist nach aktuellem Kenntnisstand auch vorhanden, was den Verlauf der Krankheit betrifft. Eine aktuelle Auswertung aus China zur Infektion mit dem Virus zeigt: Frauen und Männer erkranken ähnlich oft. Aber Männer sterben deutlich häufiger – im Fall der rund 44.000 untersuchten Infizierten gab es 635 Todesfälle bei Männern, 370 bei Frauen. Die Todesrate liegt danach für Männer bei 2,8 Prozent, für Frauen bei 1,7 Prozent. Woran dies liegt, ist nicht eindeutig zuzuordnen. Ähnliches hatten Wissenschaftler allerdings bereits 2003 beim Sars-Ausbruch in Hongkong festgestellt.



Außerdem leben Männer im Schnitt ungesünder. Das Robert-Koch-Institut hatte dies in einer Untersuchung im Jahr 2014 festgestellt. Für Covid 19 als Erkrankung der oberen Atemwege ist Rauchen ztudem ein Risikofaktor. In China rauchen 52,1 Prozent der Männer – aber nur 2,7 Prozent der Frauen. In Deutschland ist der Geschlechterunterschied beim Rauchen aber viel geringer. Hier rauchen laut Mikrozensus 2017 26,4 Prozent der Männer und 18,6 Prozent der Frauen.

Einschätzung der Maßnahmen

Auch die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus werden offenbar bei Männern und Frauen unterschiedlich wahrgenommen. Laut "FAZ" halten in Deutschland etwa 45 Prozent der Frauen die Maßnahmen der Bundesregierung für nicht ausreichend. Unter den Männern gilt das nur für 35 Prozent. Dagegen finden 15 Prozent der Männer, aber nur etwa acht Prozent der Frauen die Maßnahmen zu extrem. Auch die Reaktion der Bevölkerung halten die Frauen eher für nicht ausreichend. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Umfrage, die ein internationales Forscherteam derzeit in den Coronakrisenländern durchführt. An der Umfrage haben demnach bisher rund 1.500 Menschen in Deutschland teilgenommen, sie ist nicht repräsentativ.