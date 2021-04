Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr, hat die Angebotspflicht von Corona-Tests für Unternehmen kritisiert.

Damit lenke der Staat von seinem eigenen Versagen ab, sagte Felbermayr dem "Tagesspiegel". Zielführender wären kostenlose Coronatests für jedermann. Dann könnten sich Beschäftigte problemlos vor der Arbeit testen lassen. So trügen nun die Unternehmen die Kosten und die Risiken. Die Bekämpfung der Pandemie sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Kosten in erster Linie der Staat zu tragen habe, betonte der Ökonom.



Bundesarbeitsminister Heil hatte die Pflicht, Beschäftigten mindestens einmal wöchentlich einen Corona-Test anzubieten, vergangene Woche angekündigt. Sie tritt laut Ministerium am Dienstag in Kraft.

