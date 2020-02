In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen deutlich erhöht. Wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte, wurden am Abend im Kreis Heinsberg 14 neue Fälle bestätigt. In den USA wurden 33 Infektionen bekannt, in Italien gab es drei weitere Tote. Bundesgesundheitsminister Spahn forderte Konsequenzen für das Gesundheitssystem. Das System müsse auf solche Fälle besser vorbereitet sein, sagte Spahn im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

Damit stieg die Zahl der Infektionen in Nordrhein-Westfalen auf 20. Alle der positiv Getesteten sind in häuslicher Quarantäne. Aus Rheinland-Pfalz wurde eine weitere Infektion gemeldet, und zwar in Kaiserslautern. In Baden-Württemberg gibt es nach Angaben der Landesregierung vier weitere Infektionen, dort sind es derzeit insgesamt acht.



Auch international breitet sich das Virus weiter aus: In den USA wurden 33 Infektionen gemeldet, in Frankreich stieg die Zahl auf 38. In Italien sind drei weitere Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben.

Spahn: "Pandemiepläne zu selten geprobt"

Spahn sagte im Deutschlandfunk, er habe in den vergangenen Wochen den Eindruck gewonnen, dass es zwar Pandemiepläne gebe, dass die Maßnahmen aber nur sehr selten praktisch geprobt würden. Hier werde man viel mehr tun müssen als in den vergangenen Jahren. Zudem müssten Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu geregelt werden. Wenn etwa eine zentrale Unterbringung wie bei den Rückkehrern aus Wuhan nötig sei, dann müsse auch der Bund eine stärkere Rolle spielen dürfen, verlangte Spahn.



Der CDU-Politiker verteidigte den bisherigen Umgang mit dem Ausbruch der Krankheit. Man habe sich - genau wie vom Pandemieplan vorgesehen - bemüht, die Infektionsketten abzubrechen. So sei es gelungen, das Ausbruchsgeschehen zu verzögern. Dadurch habe man viel Zeit gewonnen, um mehr Wissen über die Krankheit zu erlangen.

Maßnahmen für Reisende

Gemeinsam mit Innenminister Seehofer hatte Spahn heute neue Maßnahmen an den Grenzen und im Transitbereich der Flughäfen vorgestellt. Neben Passagieren aus China müssen künftig auch Reisende aus Südkorea, Japan, Iran und Italien ihren Aufenthaltsort nennen. Asylbewerber sollen auf das Coronavirus getestet werden.



Bundesinnenminister Seehofer begründete die Untersuchung der Asylbewerber damit, dass diese zu einem erheblichen Teil aus Ländern stammten oder über Länder eingereist seien, die mit dem Coronavirus "vorbelastet" seien. Deswegen sei auch die Überstellung von Asylbewerbern aus Italien vorerst gestoppt worden, erklärte der CSU-Politiker. Ziel sei es, die Infektionsketten innerhalb der Bundesrepublik, aber auch nach Deutschland zu unterbrechen.



Laut Spahn müssen Menschen, die aus Südkorea, Japan, Iran und Italien nach Deutschland einreisen, nach ihrer Landung in Deutschland ab sofort ihren Aufenthaltsort angeben. Menschen, die per Zug oder mit dem Bus nach Deutschland kommen, sollen spezielle Aussteigerkarten ausfüllen. Das hat der neu eingerichtete Krisenstab der Bundesregierung beschlossen.

Häufiger tödlich als Grippe

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 endet nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts häufiger tödlich als die Grippe. Die genaue Sterberate werde man aber erst nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte RKI-Präsident Wieler in Berlin. Er appellierte an die Bevölkerung, selbst zur Eindämmung des Virus beizutragen.



Wieler empfahl "banale Dinge" wie Händewaschen, aber auch das Meiden des öffentlichen Personennahverkehrs, wenn jemand sich krank fühle. Darüber hinaus gebe es weitere Möglichkeiten, die Ausbreitung zu verlangsamen. So könnten Betriebe Homeoffice anberaumen oder Großveranstaltungen abgesagt werden. Ganze Städte zu sperren, hält der RKI-Präsident dagegen nicht für erforderlich.



Seinen Angaben zufolge erkranken 15 von 100 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, schwer. Medikamente oder gar Impfstoffe gebe es derzeit nicht und sie würden auch in diesem Jahr nicht mehr auf den Markt kommen, sagte Wieler. Auch deshalb müsse es das Ziel sein, die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu verhindern.

Altmaier will Firmen helfen

Die Bundesregierung will Unternehmen finanziell unterstützen, die von der Corona-Epidemie betroffen sind. Es gehe dabei nicht um ein Konjunkturprogramm, sagte Wirtschaftsminister Altmaier in Berlin. Vielmehr sollten ohnehin geplante Maßnahmen vorgezogen werden. Dazu zählten Exportkredit-Garantien sowie Bürgschaften.



Auch die EU-Kommission erwägt Hilfen für Branchen, die besonders von der Epidemie betroffen sind. Dazu gehörten die Tourismus- und die Autoindustrie, sagte der Wirtschaftskommissar Breton.



Zur Bekämpfung des Virus zahlt die Bundesregierung nach Angaben des Finanzministeriums zusätzlich bis zu 50 Millionen Euro an die Weltgesundheitsorganisation WHO.