Von heute an gilt in fast allen Bundesländern die Pflicht, wegen der Corona-Krise im öffentlichen Nahverkehr und oft auch in Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Als letztes Land folgt am Mittwoch Schleswig-Holstein. Die Maskenpflicht ist in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. So kommen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen Wochenmärkte, Haltestellen, Bahnhöfe, Taxis, Arztpraxen, Post, Banken und Tankstellen hinzu, in Berlin hingegen gilt sie nur in Bussen und Bahnen. Auch die Regelungen für das Mindestalter, ab dem die Masken angelegt sein müssen, sowie für Strafen bei Nichtbefolgen der Tragepflicht sind in den Ländern nicht einheitlich. Während etwa in Bayern Geldbußen drohen, ist dies in Brandenburg nicht vorgesehen.



Politiker verweisen darauf, dass ungeachtet der Maskenpflicht weiterhin das Gebot gilt, Abstand zu Mitmenschen zu halten. Außerdem sollten die Hygieneregeln beachtet werden, insbesondere das regelmäßige Händewaschen.