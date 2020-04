Das von US-Präsident Trump verhängte Ausfuhrverbot für in seinem Land produzierte Schutzmasken stößt im benachbarten Kanada auf Verärgerung.

Der Premier der kanadischen Provinz Neufundland, Ball, sagte, man dürfe auch in Krisen nicht aufhören, ein Mensch zu sein. Ontarios Premier Ford verglich die Situation mit einer Familie, in der ein Angehöriger den anderen verhungern lasse.



Zurückhaltender äußerte sich der kanadische Premierminister Trudeau. Er verwies darauf, dass sein Land die USA mit Zellstoff für die Herstellung der Masken beliefere. Daher sei er zuversichtlich, dass Kanada trotz des Exportverbots beliefert werden könne. Er wolle darüber mit Trump in den kommenden Tagen sprechen. Der US-Präsident hatte das Ausfuhrverbot mit dem eigenen großen Bedarf in seinem Land begründet.