Wegen der Corona-Krise stoppt nun auch der Autohersteller Porsche seine Produktion.

Nach Angaben des Unternehmens werden ab kommender Woche die Werke Zuffenhausen und Leipzig zunächst für zwei Wochen geschlossen. BMW will voraussichtlich bis zum 19. April seine Werke in Europa und Südafrika herunterfahren. Nach Konzernangaben betrifft das rund 30.000 Beschäftigte. Wie viele von ihnen in Kurzarbeit geschickt würden, sei noch unklar. Audi will in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm Kurzarbeit anordnen. Schon gestern hatten VW und Daimler mehrwöchige Produktionsstopps verkündet.