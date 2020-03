In den USA ist im Senat bislang keine Mehrheit für ein geplantes Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion US-Dollar zustande gekommen.

Bei einer Abstimmung in Washington votierten erneut zu wenige Senatoren für die Maßnahmen. Bereits bei einer Abstimmung am Sonntag hatten die Demokraten das Paket blockiert. Es soll der Wirtschaft in den USA helfen, mit den Folgen der Corona-Krise zurecht zu kommen. Die Demokraten kritisieren aber, dass das Hilfspaket zu wenig Geld für Krankenhäuser enthalte, während es weitgehende Hilfen für Großkonzerne gebe. Die Republikaner werfen den Demokraten wiederum eine parteipolitische Blockade vor. Die amerikanische Notenbank FED kündigte derweil Hilfen in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar an.