In Italien und Spanien breitet sich das Coronavirus weiterhin unvermindert aus.

Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind in Italien mittlerweile über 47.000 Menschen mit dem Erreger infiziert. 4032 Menschen starben. Auch in Spanien gelingt es noch nicht, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die spanischen Behörden meldeten fast 25.000 Infektionen. Die Zahl der Toten stieg dort in den vergangenen 24 Stunden von 1.002 auf 1.326 Personen.



Beide Länder haben in dem Bemühen, die Coronavirus-Ausbreitung zu begrenzen, das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt. Es gelten umfangreiche Ausgangssperren, die von den Behörden kontrolliert werden.