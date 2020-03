In Deutschland breitet sich das Coronavirus weiter aus.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich inzwischen mindestens 129 Menschen nachweislich angesteckt. 77 der Fälle wurden in Nordrhein-Westfalen registriert. Mit deutlichem Abstand folgen demnach Bayern mit 23 und Baden-Württemberg mit 15 Infizierten. In den anderen Bundesländern liegen die Zahlen derzeit im einstelligen Bereich. Neue Infektionen wurden unter anderem auch aus den Millionenstädten Hamburg und Köln gemeldet. Auch in Italien steigt die Anzahl der Infizierten. Wie Zivilschutzchef Borrelli mitteilte, gibt es in dem südeuropäischen Land knapp 1.700 nachgewiesene Coronavirus-Fälle. 34 Menschen starben. Am stärksten betroffen sind die Regionen Lombardei und Venetien. Um die Ausbreitung einzudämmen, hat die italienische Regierung die Absperrung von elf Gemeinden in Norditalien verlängert.



Weltweit gibt es inzwischen fast 87.500 Erkrankungen. Der mit Abstand größte Anteil entfällt dabei auf China.