Die Bundesregierung will ihre Kriterien für eine Lockerung der Kontaktsperren nicht vollständig offenlegen.

Vize-Regierungssprecherin Demmer betonte in Berlin, die Zeitspanne bis zur Verdopplung der Infektionszahlen sei nur einer von mehreren Parametern. Auf Nachfrage weigerte sie sich jedoch, weitere zu nennen. Bundeskanzlerin Merkel hatte als eine Voraussetzung für eine Lockerung die Verdopplung der Infektionszahlen in einer Spanne von 12 bis 14 Tagen genannt. Bei einem solchen Zuwachs könne das Gesundheitssystem der Belastung standhalten. In den vergangenen Tagen entsprachen die vom Robert-Koch-Institut genannten Neu-Infektionen etwa diesem Zeitraum.



Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kautz, sprach allgemein von einer Vielzahl von Kriterien, die zusammenwirken müssten. Über eine mögliche Lockerung der Einschränkungen ab dem 20. April wollen Bund und Länder am Dienstag nach Ostern beraten.



Das Robert Koch-Institut verzeichnet inzwischen mehr als 103.000 Infektionen und etwa 1.860 Todesfälle in Deutschland. Die Zahl der Genesenen wird mit über 46.000 angegeben.