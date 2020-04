Die Bundesländer sind unterschiedlich von der Coronavirus-Epidemie betroffen und lockern auch die Einschränkungen mal etwas mehr, mal etwas weniger. Inzwischen schreiben allerdings fast alle Bundesländer bis auf Bremen das Tragen eines Mund- und Naseschutzes in bestimmten Situationen vor. Ein Überblick.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg führt ab Montag (27.04.) eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen und im Nahverkehr ein. Notfalls reiche auch ein Schal oder ein Tuch aus, erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.



In Baden-Württemberg gilt außerdem das Kontaktverbot nach dem Vorbild der bundeseinheitlichen Entscheidung bis mindestens zum 3. Mai. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.



Kleinere und mittlere Läden mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen nun wieder öffnen. Das gleiche gilt für Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen - unabhängig von ihrer Größe. Die Möglichkeit des Außer-Haus-Verkaufs bei Gaststätten wird erweitert um Eisdielen und Cafés. Friseurbetriebe sollen ab dem 4. Mai wieder öffnen können.

Bayern

Bayern führt zum 27. April eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen und im Nahverkehr ein. Auch Schals sind laut Ministerpräsident Söder ausreichend, wenn sie Mund und Nase bedeckten.



Bayern schwächt zudem das Kontaktverbot außerhalb des eigenen Hausstands leicht ab und gleicht seine Regelung damit anderen Bundesländern an. Die Bewohner des Freistaats dürfen sich mit einer Person außerhalb der Familie treffen, sagte Ministerpräsident Söder (CSU). Bisher hatte Bayern alle Kontakte auf den eigenen Hausstand begrenzt.



In Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen die Besuchsverbote bestehen bleiben. Lediglich zur Sterbebegleitung sollen Besuche laut Söder "großzügiger erlaubt" werden. Zudem hält er es für möglich, dass Gottesdienste ab Mai wieder stattfinden können.



Baumärkte und Gartencenter dürfen nun wieder öffnen, Geschäfte bis 800 Quadratmeter dagegen erst ab dem 27. April. Für Restaurants und Hotels gebe es "auf absehbare Zeit" keine Aussicht, den Betrieb aufzunehmen, so Söder. Es gebe "eine kleine Hoffnung", dass dies zu Pfingsten wieder möglich sein werde.



Das Münchner Oktoberfest wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Berlin

In Berlin soll ab Montag (27.04.) eine Mundschutz-Pflicht in Bus und Bahn gelten, nicht aber in Geschäften. Die Stadt will für Menschen, die sich keinen Mundschutz besorgen können, Ausgabestellen einrichten.



Die in Berlin seit März geltenden Ausgangsbeschränkungen werden bis zunächst 26. April verlängert. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten. Ausgenommen sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Zusammenkünfte im privaten oder familiären Bereich von bis zu zehn Personen sind gestattet, sofern diese aus zwingenden Gründen erforderlich sind. Vor allem die Begleitung Sterbender und Trauerfeiern sind hiervon erfasst.



Der Berliner Senat erlaubt außerdem ab dem 4. Mai wieder kleinere Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Teilnehmern, wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Auch Gottesdienste sind ab dem 4. Mai mit bis zu 50 Personen erlaubt.



Von der Öffnung weiterer Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern könnten in Berlin auch die Warenhäuser profitieren, die in der Hauptstadt laut dem Regierenden Bürgermeister Müller eine "größere Rolle als in anderen Bundesländern" spielen. Derzeit werde geprüft, ob "die 800 Quadratmeter etwas sind, mit dem die Warenhäuser auch ein begrenztes Angebot machen können", sagte Müller. Die Landesregierung werde am Dienstag die konkrete Umsetzung der von Bund und Ländern vereinbarten Lockerungen beschließen. Möglicherweise dürfen die Läden dann ab Mittwoch, 22. April, öffnen. Das sei "kein Trödeln, aber es muss auch sauber umgesetzt werden", sagte Müller. Voraussichtlich ab dem letzten Aprilwochenende sollen Besuche in Zoo, Tierpark und Botanischem Garten wieder möglich sein.

Brandenburg

Die Landesregierung in Brandenburg will am Donnerstag über die Einführung einer Maskenpflicht beraten. Sie gilt aber dort inzwischen als wahrscheinlich.



Ab Mittwoch (22. April) sollen Geschäfte in Brandenburg mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen, auch in Einkaufszentren. Das gilt auch für Auto-, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Galerien, Museen, Tierparks öffnen ebenfalls unter Hygieneauflagen und ohne Warteschlangen.

Bremen

Bremen will letztes Bundesland eine Plicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einführen: Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab Montag (27.04.) für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit.



In Bremen gelten die Kontaktbeschränkungen nach den Vorschlägen des Bundes. Sie sind bis zum 3. Mai verlängert worden. Zudem dürfen auch dort nun Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen, auch solche, die ihre sonst größere Verkaufsfläche einschränken. Zudem ist es Einkaufszentren erlaubt zu öffnen, "sofern die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können und ein Sicherheitskonzept vorgelegt wird."

Hamburg

In Hamburg gilt ab Montag (27.04.) eine Atemmaskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) verwies zur Begründung auf den durch die ersten Lockerungsmaßnahmen zunehmenden Andrang in Bussen und Bahnen. Laut Tschentscher wird das Passagieraufkommen im Nahverkehr mit demnächst anstehenden Schulöffnungen und weiteren Normalisierungen wieder deutlich steigen. Das Einhalten von Mindestabständen werde dadurch "zunehmend schwierig".



Hamburg hält sich zudem größtenteils an die Vorgaben des Bundes. Also dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter unter Auflagen wieder öffnen. Auch größere Geschäfte dürfen öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf diesen Wert reduzieren. Auch in Einkaufszentren dürfen diese Geschäfte öffnen. Abstandregeln müssen allerdings eingehalten werden, auch im Umfeld des Ladens. Auto- und Fahrradhändler dürfen ebenso wieder öffnen, auch Buchgeschäfte bekommen die Erlaubnis dafür. Hamburg appelliert an Fahrgäste im ÖPNV, Masken zu tragen.

Hessen

Auch in Hessen ist jetzt eine Mundschutzpflicht für Geschäfte und den offentlichen Personen-Nahverkehr beschlossen worden. Dies teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. In Hessen gilt zudem das Kontaktverbot bis zum 3. Mai. Die Läden im Einzelhandel bis maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen nun öffnen. Eisdielen dürfen sowohl Ware ausliefern als auch an der Theke – bei Einhaltung der Abstandsregeln – verkaufen.



Die Verordnung der Landesregierung gibt übrigens kein generelles Versammlungsverbot her. Dies hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit dem Antrag eines Beschwerdeführers auf einstweiligen Rechtsschutz teilweise stattgegeben. Der Mann hatte für die Tage vom 14. bis 17. April in Gießen Versammlungen unter dem Motto "Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen - Schutz vor Viren, nicht vor Menschen" geplant. Die von der Stadt erlassene Verbotsverfügung verletze den Beschwerdeführer jedoch offensichtlich in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, erklärten die Verfassungsrichter.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern führt eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ein. Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD sagte, wer Straßenbahn, Bus oder Taxi nutze, müsse im Kampf gegen das Coronavirus ab 27. April einen Mund- und Nasenschutz tragen. Alternativ könne auch ein Tuch verwendet werden. Für Einkäufe im Einzelhandel gelte weiter nur die dringende Empfehlung, eine Maske zu tragen. Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen nun wieder öffnen, Geschäfte über 800 Quadratmeter müssen ihre Verkaufsfläche entsprechend reduzieren. Teilweise dürfen auch größere Geschäfte verschiedener Branchen öffnen.



Weiterhin gilt ein Einreiseverbot für Touristen. Die Regelung gilt mindestens bis zum 3. Mai. Solange viele Bereiche noch nicht öffnen könnten, könne sich das Bundesland auch keine Urlaubs- und Tagesausflüge leisten, sagte Schwesig.



Die Notbetreuung in Kitas wird ausgeweitet. In Mecklenburg-Vorpommern sollen nun auch Kinder etwa von Erziehern und Mitarbeitern ambulanter Pflegedienste, von Postzustellern sowie von Mitarbeitern der Regierung und der Parlamente in die Kita gebracht werden dürfen, oder auch von unabkömmlichen Lehrkräften, Hebammen und Rechtsanwälten.

Niedersachsen

Niedersachsen führt ab Montag (27. April) eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen und im Nahverkehr ein.



In Niedersachsen bleiben die bereits geltenden Beschränkungen der Kontakte zwischen nicht in einer häuslichen Gemeinschaft lebenden Personen bis zum 3. Mai bestehen. Das bedeutet: Ein Aufenthalt im Freien ist nur mit einer weiteren, nicht im eigenen Haushalt lebenden Person und strenge Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern erlaubt. Auch im Privaten bleibe es bei einer Begrenzung auf eine sehr kleine Zahl gleichbleibender Kontakte, teilte Ministerpräsident Weil mit. In Niedersachsen dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz- und Fahrradhändler und Buchhandlungen mit strengen Hygieneauflagen und Zugangssteuerungen nun wieder öffnen. Beim Einkauf und im ÖPNV werde das Tragen von Alltagsmasken dringend empfohlen, sagte Weil.

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen führt zum 27. April eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen und im Nahverkehr ein.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet (CDU) geht ansonsten bisher einen liberaleren Weg in der Corona-Pandemie. Anders als in der Öffentlichkeit sind private Zusammenkünfte und Ansammlungen - zum Beispiel in der Wohnung oder im eigenen Garten - auch mit mehr als zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten erlaubt. Erlaubt ist zum Beispiel "ein Abendessen mit Freunden oder auch eine Geburtstagsfeier in einem gewöhnlichen Umfang", teilte die Landesregierung auf WDR-Nachfrage mit. "Veranstaltungen und Versammlungen" und alle anderen Treffen im "strukturierten Rahmen" sind hingegen verboten.



Abgesehen von der bundesweiten Öffnung kleinerer Läden gibt es im Land auch Ausnahmen für Einrichtungshäuser und den Babyfachhandel - solche Geschäfte dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen.



In Nordrhein-Westfalen wird die Notbetreuung in Kitas für Kinder von Mitarbeitern von Tankstellen, des Lebensmittelhandels, Drogerien und von Hausmeistern ausgeweitet. Sein Kind abgeben darf auch, wer in Seifenfabriken arbeitet.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gilt ab Montag (27. April) eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen und im Nahverkehr ein.



In Rheinland-Pfalz gilt ein weitgehendes Kontaktverbot. Die Menschen dürfen ihre Wohnung verlassen. Allerdings dürfen sich nicht mehr als zwei Menschen zusammen im öffentlichen Raum bewegen - außer, es sind Angehörige des eigenen Hausstands.



Zudem dürfen nun alle Geschäfte öffnen, wenn Waren nur auf bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche angeboten werden. Größere Geschäfte erhalten so die Chance, einen Teil ihrer Verkaufsfläche abzutrennen. Ministerpräsidentin Dreyer kündigte zudem an, Gottesdienste unter strengen Schutzauflagen möglichst von Mai an wieder zulassen.

Sachsen

Sachsen hat als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Zur Abdeckung von Nase und Mund muss es aber laut Landesregierung keine teure FFP2-Maske sein.



Als erstes Bundesland hat Sachsen zudem beschlossen, kleinere Gottesdienste wieder zu ermöglichen. Das strikte Kontaktverbot mit fremden Menschen wird gelockert: Die Sachsen dürfen sich mit einer Person außerhalb der häuslichen Gemeinschaft treffen. Zudem darf man das Haus auch für Ausflüge und Wanderungen verlassen. Geschäfte bis 800 Quadratmeter sowie Garten- und Baumärkte dürfen nun wieder öffnen.

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt hat eine Maskenpflicht ab Donnerstag (23.04.) für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel beschlossen.



Das Kontaktverbot in Sachsen-Anhalt bleibt bis mindestens 3. Mai bestehen. Der öffentliche Raum darf weiterhin nur mit maximal einer weiteren Person oder der Kernfamilie betreten werden. Versammlungen bleiben also verboten. Für alle weiteren Begegnungen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern und - unabhängig von ihrer Größe - Autohäuser dürfen nun wieder öffnen.

Saarland

Auch das Saareland führt ab Montag (27. April) eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen und im Nahverkehr ein.



im Saarland bleiben die Kontaktbeschränkungen bis einschließlich 3. Mai bestehen. Allerdings dürfen kleinere Geschäfte und Bibliotheken jetzt wieder öffnen. Der saarländische Ministerpräsident Hans (CDU) hält es für möglich, dass die Kirchen im Saarland zu Pfingsten wieder Gottesdienste halten können.

Schleswig-Holstein

Im Kampf gegen das Coronavirus führt auch Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht ein. Das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln wird ab dem 29. April zur Pflicht.



Schleswig-Holstein hält an seinem Einreiseverbot für Touristen im Zuge der Corona-Pandemie fest. Die Regelung wird vorerst bis zum 3. Mai verlängert. Sein Land bleibe weiterhin für Touristen und Zweitwohnungsbesitzer gesperrt, sagte Ministerpräsident Günther (CDU).



Die Bürger sollen die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Mit Blick auf Ladenöffnungen setzt Schleswig-Holstein nun die Beschlüsse von Bund und Ländern um. Die Städte und Gemeinden müssen zudem dafür sorgen, dass sich in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen keine Menschenansammlungen bilden.

Thüringen

Thüringen führt die Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr ab Freitag (24.04.) ein. Bereits Anfang April führte das thüringischen Jena als erste Großstadt eine Maskenpflicht ein. Auch Nordhausen hatte dies bereits vorher veranlasst.



Die bisherigen Kontaktbeschränkungen sind in Thüringen ebenfalls bis zum 3. Mai verlängert. Demnach dürfen Menschen nur mit einer fremden Person oder der Kernfamilie außer Haus gehen. Ab 27. April dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen. Das ist eine Woche später als in den meisten anderen Bundesländern. Inhaber von größeren Geschäften dürfen ihre Verkaufsfläche auf unter 800 Quadratmeter reduzieren.

