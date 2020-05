Nach langem Abwägen haben sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Linie bei den Lockerungen der Corona-Einschränkungen geeinigt. Doch da die Bundesländer unterschiedlich von der Epidemie betroffen sind, legen sie die Regeln in Teilen unterschiedlich aus - mal etwas lockerer, mal etwas strenger. Ein Überblick wichtiger Punkte. Ausführlichere Informationen zum jeweiligen Bundesland haben wir verlinkt.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg dürfen ab dem 4. Mai wieder Gottesdienste stattfinden. Zudem können Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen, auch wenn ihre Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter ist. Zahnärzte dürfen wieder alle Leistungen anbieten. Ebenso dürfen Friseursalons und Fußpflegestudios öffnen. Die Ausgangssperre für Heimbewohner wird aufgehoben. Auch Einrichtungen für die außerschulische berufliche Bildung öffnen ab dem 4. Mai, etwa bei den Industrie- und Handwerkskammern oder für die Pflegeberufe. Demonstrationen sind erlaubt, sofern Hygienevorgaben erfüllt sind. Ab dem 6. Mai können Spielplätze, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks wieder öffnen.



Alle anderen Einrichtungen wie Sportanlagen, Kosmetikstudios oder Gaststätten bleiben weiterhin geschlossen, teilte die Landesregierung mit.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Bayern

Bayern hat das Kontaktverbot außerhalb des eigenen Hausstands leicht abgeschwächt und seine Regelung damit anderen Bundesländern angeglichen. Die Bewohner des Freistaats dürfen sich mit einer Person außerhalb der Familie treffen. Zuvor hatte Bayern alle Kontakte auf den eigenen Hausstand begrenzt.



Wie die Ergebnisse der Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder konkret in Bayern umgesetzt werden, soll sich in der Woche vom 4. bis zum 10. Mai klären. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach der Konferenz an. Für Dienstag (5. Mai) ist eine Kabinettssitzung angesetzt. Bei den Spielplätzen muss Söder zufolge für Bayern noch geklärt werden, in welcher Form und wie gesichert Öffnungen umsetzbar sind ohne die Ansteckungsgefahr wieder zu erhöhen.



Dem Bund-Länder-Beschluss zufolge können auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten unter Auflagen wieder öffnen. Was dies für Bayern bedeutet, war zuletzt noch offen. Skeptisch zeigte sich Söder bei Lockerungen für Gastronomie und Hotellerie. Sorgen bereiten ihm nach eigenen Angaben unvorsichtige alkoholisierte Gäste. Baumärkte und Gartencenter sind wieder offen, auch Geschäfte bis 800 Quadratmeter. Friseure können ihre Dienstleistungen ab dem 4. Mai wieder anbieten. Gottesdienste hält die bayerische Regierung dann auch wieder für möglich, allerdings unter Auflagen.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Berlin

In Berlin dürfen bis zu 50 Menschen an Kundgebungen teilnehmen, solange sie die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Geschäfte bis 800 Quadratmetern sind wieder geöffnet, auch große Einkaufszentren können ihre Türen wieder öffnen, soweit die einzelnen Läden unter die 800-Quadratmeter-Regel fallen. Friseurinnen und Friseure dürfen ihre Salons wieder öffnen - aber mit einigen Einschränkungen.



Seit Ende April ist der Besuch in Zoo, Tierpark und Botanischem Garten wieder möglich, auch Spielplätze könnten wieder benutzt werden. Museen, Gedenkstätten und Galerien dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen, auch Gottesdienste können wieder stattfinden - mit bis zu 50 Teilnehmern. Während der Veranstaltung dürfen keine Gegenstände zwischen den Gläubigen herumgereicht werden.



Die gut 170 staatlichen, städtischen und privaten Museen Berlins dürfen ab dem 4. Mai theoretisch wieder öffnen. Die Staatsbibliothek und andere wissenschaftliche Bibliotheken beginnen wieder ihren Ausleihbetrieb. Opern und Theater aber bleiben bis zum 31. Juli geschlossen.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Brandenburg

Die Spielplätze sollen trotz der Corona-Krise bald wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Woidke (SPD) an. Als möglicher Termin gilt der 9. Mai. Das Kabinett wird voraussichtlich am 8. Mai darüber entscheiden. Woidke stellte auch eine Öffnung der Kitas in Schritten in Aussicht. Dafür müsse aber erst ein Plan aufgestellt werden. Der Ministerpräsident forderte die Brandenburger auf, das Abstandsgebot von 1,50 Meter und die Hygieneregeln strikt einzuhalten.



Bereits seit dem 22. April sind Geschäfte in Brandenburg mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder offen, auch in Einkaufszentren. Das gilt auch für Auto-, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Gottesdienste und Demonstrationen sind mit bis zu 50 Teilnehmern wieder ab 4. Mai möglich. Museen, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks können ebenfalls wieder besucht werden.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Bremen

In Bremen sollen Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen laut "Weser Kurier" – unter Auflagen – wieder erlaubt werden. Das Gleiche gelte für Spielplätze, Museen, Ausstellungen und Galerien, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten. Details will der Senat noch bekannt geben. Wie genau diese Lockerungen im Detail aussehen, wird laut t-online.de allerdings erst am 5. Mai besprochen; eine geänderte Verordnung solle dann ab dem 6. Mai gelten.



Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen bereits wieder öffnen, auch solche, die ihre sonst größere Verkaufsfläche einschränken. Zudem ist es Einkaufszentren erlaubt zu öffnen, "sofern die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können und ein Sicherheitskonzept vorgelegt wird."



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Hamburg

In Hamburg bleibt mit Blick auf mögliche Lockerungen der Corona-Regeln zunächst alles wie gehabt. Frühestens am Dienstag (5.5.) wird der Senat besprechen, wie die neuen Beschlüsse von Bund und Ländern in umgesetzt werden sollen. Die Hansestadt hält sich größtenteils an die Vorgaben des Bundes. Also durften Geschäfte bis 800 Quadratmeter unter Auflagen wieder öffnen. Auch größere Geschäfte dürfen öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf diesen Wert reduzieren. Auch in Einkaufszentren dürfen diese Geschäfte öffnen. In der Stadt gilt die Maskenpflicht auch im Nahverkehr, zudem müssen wie gehabt alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die geltenden Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben sollen vorerst weitgehend bestehen bleiben.



(Stand: 3.5., 19 Uhr)

Hessen

In Hessen werden ab dem 4. Mai die Corona-Beschränkungen für viele Freizeiteinrichtungen und Dienstleister gelockert. Museen, Zoos, Spielplätze und Friseursalons dürfen unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wieder geöffnet werden. Zudem sind nicht zwingend notwendige medizinische Eingriffe und Operationen in Kliniken und ambulanten Praxen wieder erlaubt. 25 Prozent der Intensivbetten sind aber weiter für Covid-19-Patienten vorzuhalten. Auch die strikten Besuchsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime werden ein wenig gelockert. Pro Bewohner ist dann ein einstündiger Besuch wöchentlich möglich - aber nur von nahen Angehörigen und Bezugspersonen.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat die Spielplätze bereits am Freitag (1. Mai) geöffnet. Zudem sind die Flächenbeschränkungen für den Einzelhandel aufgehoben.Friseursalons können ab dem 4. Mai ihre Kunden wieder bedienen. Dann sind auch wieder religiöse Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen erlaubt.



Im Tourismus-Sektor werden die Corona-Maßnahmen stufenweise aufgehoben.Wegen der geringen Corona-Neuinfektionen können schon in der Woche vor Pfingsten auch Auswärtige wieder Urlaub an der Ostsee machen.



Ministerpräsidentin Schwesig sagte nach den Beratungen, zunächst würden im gesamten Bundesland die Gaststätten am Samstag, 9. Mai, unter strikten Hygieneauflagen für Einheimische geöffnet, am 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai solle dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden.



(Stand: 4.5., 22.30 Uhr)

Niedersachsen

In Niedersachsen dürfen ab dem 4. Mai Friseursalons wieder öffnen. Zwischen den Kunden muss dabei ein Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleistet sein. Die Friseurinnen und Friseure sind verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen und sich nach jedem Haarschnitt die Hände zu desinfizieren.



Ab Mittwoch (6. Mai) können die Spielplätze in Niedersachsen unter Auflagen wieder öffnen. Gottesdienste und religiöse Versammlungen in Kirchen, Synagogen und Moscheen sind ebenfalls ab Mitte der Woche unter Auflagen wieder erlaubt. Kontaktlose Sportarten wie Leichtathletik oder Tennis sowie das Training auf Outdoor-Sportanlagen sind ab dann wieder möglich, sofern auch hier ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Museen und Zoos sowie Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten und botanische Gärten dürfen ebenfalls öffnen. Veranstaltungen wie Autokinos oder -konzerte, bei denen Teilnehmer im Fahrzeug sitzen, sind dann ebenso offiziell erlaubt. Theater bleiben geschlossen.



Außerdem soll mit einem ersten vorsichtigen Schritt ein Neustart des Tourismus im Land beginnen. Zweitwohnungsbesitzer dürfen wieder in ihre Wochenend- und Ferienhäuser. Auch Dauercampen ist dann erlaubt.



Mit dem "Niedersächsischen Weg in einen neuen Alltag mit Corona" hat das Bundesland ein Gesamtkonzept für Lockerungen vorgelegt. Dieses sieht vor, dass die Gastronomie ab dem kommenden Montag (11. Mai) in Teilen öffnen darf. Dieser Schritt ist bisher bundesweit einmalig. Landeswirtschaftsminister Althusmann erklärte in Hannover, Restaurants, Gaststätten und Biergärten könnten dann mit maximal der Hälfte der Plätze für Gäste öffnen. Zudem solle eine Reservierungspflicht gelten. Im Konzept heißt es, ein gemeinsamer Gaststättenbesuch solle jedoch nur im Rahmen der allgemein geltenden Regelungen zu Abstand und Kontaktbeschränkungen möglich sein. Ab dem 11. Mai sollen zudem planbare Operationen in den Krankenhäusern erlaubt sein sowie Reha-Kliniken öffnen.



Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie - unabhängig von der Verkaufsfläche - Kfz- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen durften bereits mit strengen Hygieneauflagen und Zugangssteuerungen wieder öffnen. Das gleiche gilt für Bibliotheken.



(Stand: 4.5., 15 Uhr)

Nordrhein-Westfalen

Mit der neuen Schutzverordnung dürfen in Nordrhein-Westfalen ab dem 4. Mai wieder Zoos, Museen und ähnliche Einrichtungen öffnen. Auch Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen und Musikschulen können den Betrieb wieder aufnehmen. Friseurbetriebe dürfen ebenfalls öffnen. Dabei müssen die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die Öffnung der Spielplätze ist für Donnerstag (7. Mai) angesetzt. Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen einschließlich Fitnessstudios bleibt dagegen untersagt.



Abgesehen von der bundesweiten Öffnung kleinerer Läden gibt es im Land auch Ausnahmen für Einrichtungshäuser und den Babyfachhandel - solche Geschäfte dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen. Seit dem 27. April dürfen alle weiteren Geschäfte öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken. Auch Fahrschulen dürfen ihre Dienste anbieten.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz haben seit dem 3. Mai einige Kirchen wieder geöffnet. Unter strengen Auflagen dürfen am 4. Mai auch Friseursalons öffnen. Zudem können unabhängig von Sortiment und Verkaufsfläche alle Geschäfte des Einzelhandels wieder komplett ihre Türen öffnen. Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) gab bekannt, dass auch Museen und Galerien in Rheinland-Pfalz ab dem 11. Mai unter Auflagen wieder öffnen dürfen.



Die Außenanlagen von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten dürfen bereits wieder geöffnet werden. Spielplätze dürfen unter dem Vorbehalt der Kommunen ebenfalls wieder betreten werden. Unter Auflagen ist auch Benutzung von Sportanlagen im Freien wieder möglich.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Sachsen

Ab Montag (4. Mai) dürfen in Sachsen wieder Museen, größere Geschäfte und Friseure öffnen. Dann darf man sich auch mit Menschen aus dem eigenen Haushalt, dem Partner oder der Partnerin sowie mit einem weiteren Menschen und dessen Partner oder Partnerin draußen treffen. Zu anderen Leuten muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gehalten werden. Die Menschen sind weiter aufgefordert, auf Besuche von Verwandten zu verzichten.



Zudem sind bis zu 50 Menschen bei Versammlungen im Freien erlaubt. Größere Geschäfte dürfen auch öffnen, wenn sie ihre Verkaufsflächen etwa durch Absperren auf 800 Quadratmeter begrenzen. Möbelhäuser dürfen - unabhängig von ihrer Größe und ohne Beschränkung - wieder öffnen. Auch Einkaufszentren dürfen den Betrieb wieder aufnehmen, müssen aber vor der Öffnung Konzepte vorlegen und mit dem Gesundheitsamt ‎abstimmen. ‎Verpflichtend ist weiterhin das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.



Ab dem 4. Mai ist der Vereinssport unter freiem Himmel wieder möglich - also auf Rasen- und Tennisplätzen oder Laufbahnen. Dabei müssen ein Mindestabstand von 1,5 Metern und Hygienevorschriften eingehalten werden. Auch Spielplätze dürfen wieder öffnen. Voraussetzung ist ein hygienisches Nutzungskonzept. Außerdem dürfen Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten, Archive und Zoos wieder öffnen - Voraussetzung auch hier, dass Abstand und Hygiene gewahrt sind. Gottesdienste sind erlaubt, die bisherige Begrenzung auf 15 Personen entfällt.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt dürfen ab dem 4. Mai fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Zudem muss es künftig keinen triftigen Grund mehr geben, um das Haus zu verlassen. Zudem dürfen Friseure, Massage- und Fußpflegepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen wieder öffenen. Außerdem ist auch großen Geschäften unter Auflagen der Betrieb erlaubt. Familien können ab dem 8. Mai unter bestimmten Bedingungen wieder Spielplätze nutzen. Voraussetzung ist, dass die Landkreise das im Einzelfall oder per Allgemeinverfügung erlauben.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Saarland

Im Saarland können ab dem 4. Mai alle Geschäfte unter Auflagen unabhängig von Größe und Sortiment wieder öffnen. Damit wird die zuvor geltende Regel gestrichen, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern aufmachen dürfen. Entscheidend ist nun die Einhaltung der Hygienevorschriften. Der Ministerrat beschloss zudem, dass unter Auflagen auch Museen, Zoos, Freizeit- und Tierparks sowie Spielplätze unter freiem Himmel öffnen dürfen. Auch Friseure, Kosmetiker und Bildungsstätten dürften wieder aufschließen.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein können Friseure, Museen und Spielplätze ab Montag (4. Mai) öffnen, Außenanlagen botanischer Parks ebenfalls und Sportboothäfen auch. Dauercamping wird wieder möglich. Für alle Maßnahmen gelten strikte Abstands- und Hygienevorgaben. Gottesdienste sind mit begrenzter Teilnehmerzahl auch wieder möglich. Alten- und Pflegeheime können unter strengen Vorkehrungen Besuche ermöglichen - von einer Person, eventuell mit einem Begleiter, maximal für zwei Stunden.



Ab dem 4. Mai sind auch Zweitwohnungen wieder für ihre Besitzer zugänglich. Krankenhäuser dürfen grundsätzlich wieder Operationen vornehmen, die nicht so dringlich sind. An den Hochschulen dürfen Praxisveranstaltungen stattfinden, die für den Lehrbetrieb notwendig sind. Sogenannte kontaktarme Sportarten sind im Freien erlaubt - bei 1,5 Metern Abstand zwischen zwei Aktiven. Verleihe von Fahrrädern und Kanus dürfen öffnen. Ab dem 9. Mai dürfen Geschäfte wieder unabhängig von der Größe ihrer Verkaufsfläche öffnen.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

Thüringen

In Thüringen dürfen ab Montag (4. Mai) unter anderem alle Geschäfte wieder öffnen, die Begrenzung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wurde aufgehoben.

Auch Friseur- und Kosmetiksalons können wieder ihre Kunden bedienen. Schüler, die in diesem Jahr einen Haupt- oder Realabschluss machen, kehren in die Schulen zurück, ebenso Kandidaten für die Besondere Leistungsfeststellung an Gymnasien. Die aktualisierte Landesverordnung zu Schutzmaßnahmen erlaubt auch wieder, Trauerfeiern mit stark begrenzter Teilnehmerzahl in geschlossenen Räumen abzuhalten. Sie waren zuletzt nur im Freien zugelassen.



An Gottesdiensten und weiteren religiösen Zusammenkünften in geschlossenen Räumen dürfen dann im Ausnahmefall auch mehr als 30 Personen teilnehmen. Voraussetzung ist ein Hygiene- und Schutzkonzept. Gottesdienste sind wie auch Demonstrationen in Thüringen bereits seit dem 23. April unter beschränkter Teilnehmerzahl wieder möglich.



Die bisherigen Kontaktbeschränkungen gelten weiter. Mitglieder eines Haushalts dürfen sich nur gemeinsam mit maximal einer haushaltsfremden Person in ihrer Wohnung oder im Freien aufhalten.



(Stand: 4.5., 8 Uhr)

