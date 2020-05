Viele Bundesländer lockern die Beschränkungen zum Schutz gegen das Coronavirus von dieser Woche an nach und nach. Kontaktbeschränkungen ändern sich ebenso wie Vorschriften für Geschäfte, die Gastronomie, den Tourismus oder den Sport. Wir haben zusammengetragen, was von nun an gilt und welche weiteren Schritte schon feststehen.

Für jedes Bundesland verlinken wir hier auch die einschlägigen Vorschriften in der jeweils aktuell verfügbaren Fassung. Darüber hinausgehende Beschlüsse und Ankündigungen sind in den Verordnungen teilweise aber noch nicht abgebildet.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat zum 11. Mai die Kontaktbeschränkungen entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarung gelockert. Im öffentlichen Raum darf man sich nun nicht mehr nur mit den eigenen Mitbewohnern, sondern auch mit Personen aus einem weiteren Haushalt gemeinsam aufhalten. Freiluft-Anlagen für Sportarten ohne Körperkontakt dürfen wieder öffnen, ebenso Musikschulen und andere Dienstleistungsbetriebe. Die Maskenpflicht wird zugleich ausgeweitet: Sie gilt in Baden-Württemberg jetzt auch im Fernverkehr der Bahn.



Voraussichtlich zum 18. Mai sollen die Besuchsregeln in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen gelockert werden. Ebenfalls ab dem 18. Mai sollen Einrichtungen zur Kinderbetreuung wieder regulär öffnen, vorgesehen ist eine maximale Belegung von 50 Prozent. Bereits seit dem 4. Mai können Spielplätze, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks in Baden-Württemberg wieder besucht werden. Demonstrationen sind erlaubt, sofern Hygienevorgaben erfüllt sind, und auch Gottesdienste können wieder stattfinden.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Bayern

In Bayern gilt seit dem 6. Mai keine Ausgangsbeschränkung mehr. Die Bürgerinnen und Bürger können also wieder frei ihre Wohnungen verlassen, ohne dafür einen bestimmten Grund zu haben. Seit dem 9. Mai wurde das Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelockert. Kontaktfreier Individualsport mit Abstand ist ab dem 11. Mai wieder zugelassen. Ebenfalls seit dem 11. Mai dürfen alle Geschäfte unabhängig von ihrer Größe öffnen - zudem sind viele Museen, Ausstellungen und auch Zoos wieder für Besucher zugänglich. Gaststätten und Hotels dürfen in Bayern schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen: Außenbereiche ab dem 18. Mai, Speiselokale im Innenbereich ab dem 25. Mai und Hotels am 30. Mai.Gottesdienste sind bereits wieder möglich, allerdings unter Auflagen.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Berlin

In Berlin dürfen Restaurants und Gaststätten ab dem 15. Mai wieder öffnen. Hotels sollen am 25. Mai folgen. Sportvereine können ihren Trainingsbetrieb im Freien am 15. Mai wieder aufnehmen, zunächst in kleineren Gruppen, wie der Regierende Bürgermeister Müller mitteilte. Auch Freibäder sollen bald wieder öffnen, einen Termin gibt es hierfür aber noch nicht. Kosmetikerinnen und ähnliche Dienstleister dürfen seit dem 9. Mai wieder arbeiten.



Ab dem 14. Mai können zunächst die Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden, wieder in die Kitas zurückkehren. Werkstätten für Menschen mit Behinderungen dürfen mit Einschränkungen am 18. Mai öffnen. Bis zu 50 Menschen dürfen in Berlin an Kundgebungen teilnehmen, solange sie die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Ab 25. Mai sind dann öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 100 Teilnehmenden zulässig.



Bereits seit Ende April ist der Besuch in Zoo, Tierpark und dem Botanischen Garten wieder möglich, auch Spielplätze können wieder benutzt werden. Museen, Gedenkstätten und Galerien sind seit dem 4. Mai wieder offen, auch Gottesdienste finden statt – mit bis zu 50 Teilnehmern. Museen können wieder öffnen. Opern und Theater bleiben bis zum 31. Juli geschlossen.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Brandenburg

In Brandenburg sind seit dem 9. Mai die Spielplätze wieder geöffnet. Zum 11. Mai wurde die bundesweit vereinbarte Lockerung der Kontaktbeschränkung umgesetzt: Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten.



Ab dem 15. Mai dürfen Cafés, Kneipen und Restaurants unter Auflagen öffnen. Training in Sportvereinen ist dann ebenfalls wieder erlaubt. Es solle "möglichst kontaktlos" stattfinden, erklärte die Landesregierung in Potsdam. Auch bestimmte Außensportanlagen werden wieder geöffnet. Ab dem 25. Mai soll es in Brandenburg wieder erlaubt werden, an Touristen zu vermieten.



Gottesdienste und Demonstrationen sind mit bis zu 50 Teilnehmern seit dem 4. Mai möglich. Museen, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks können ebenfalls wieder besucht werden.



Ab dem 25. Mai soll für weitere Jahrgangsstufen der Unterricht wieder beginnen. Ziel der Landesregierung ist es, allen Schüler*innen die Teilnahme am Präsenzunterricht mindestens tage- oder wochenweise ermöglicht werden.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Bremen

In Bremen sind seit dem 6. Mai Spielplätze wieder geöffnet, ebenso können Museen, Ausstellungen und Galerien, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten wieder besucht werden. Bestimmte Außensportanlagen durften bereits seit dem 25. April wieder genutzt werden. Friseurbetriebe können seit dem 4. Mai unter Auflagen wieder arbeiten.



Besuchsverbote in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleiben in Bremen zunächst bestehen. Hier, wie in der Gastronomie, werden Lockerungen in den kommenden zwei Wochen erwartet.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Hamburg

In Hamburg dürfen Spielplatze seit dem 6. Mai wieder öffnen. Auch Gottesdienste werden wieder abgehalten, genauso sind Demonstrationen unter Auflagen möglich. Besuche in Museen, Zoos und botanischen Gärten sind wieder erlaubt. Kontaktloser Einzelsport ist im Freien auf dem Gelände von Vereinen und privaten Sportangeboten möglich. Restaurants und Speisegaststätten dürfen unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen. Alle Geschäfte können unter Auflagen wieder öffnen. Das Tragen von Mund-Nase-Schutz ist dort obligatorisch, Warteschlangen sollen vermieden werden und pro zehn Quadtrameter Verkaufsfläche ist nur eine Kundin bzw. ein Kunde erlaubt.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Hessen

In Hessen dürfen Museen, Zoos, Spielplätze und Friseursalons unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wieder geöffnet werden. Zudem sind nicht zwingend notwendige medizinische Eingriffe und Operationen in Kliniken und ambulanten Praxen wieder erlaubt. Auch die Besuchsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime werden ein wenig gelockert.



Seit dem 9. Mai ist Freizeitsport wieder möglich, sofern er kontaktfrei und mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern ausgeübt wird. Fitnessstudios könnten ab dem 15. Mai wieder öffnen. Ebenfalls seit dem 9. Mai sind auch Versammlungen mit bis zu 100 Teilnehmern unter Auflagen wieder möglich - unter bestimmten Voraussetzungen auch mit höheren Teilnehmerzahlen.



Auch Theater, Opern- und Konzerthäuser dürften unter Einhaltung dieser Auflagen von Samstag an wieder grundsätzlich öffnen. Restaurants und andere Gaststätten in Hessen dürfen vom 15. Mai an wieder unter Auflagen öffnen. Diskotheken und Tanzclubs blieben aber vorerst weiter geschlossen. Pensionen, Privatzimmer und Hotels dürfen ebenfalls vom 15. Mai an unter Auflagen ihren Betrieb für den Tourismus wieder aufnehmen. Die Regelungen gelten zunächst bis zum 5. Juni.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat die Spielplätze bereits am 1. Mai geöffnet. Zudem sind die Flächenbeschränkungen für den Einzelhandel aufgehoben. Religiöse Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen sind wieder erlaubt. Seit dem 11. Mai dürfen auch Galerien, Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten wieder öffnen.



Friseurbetriebe sind seit dem 4. Mai geöffnet, am 7. Mai folgten Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe.



Im Tourismus-Sektor werden die Corona-Maßnahmen stufenweise aufgehoben. Wegen der geringen Corona-Neuinfektionen können schon in der Woche vor Pfingsten auch Auswärtige wieder Urlaub an der Ostsee machen. Gaststätten sind seit dem 9. Mai unter strikten Hygieneauflagen für Einheimische geöffnet, ab dem 18. Mai dann auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai soll das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden.



(Stand: 12.5., 16.00 Uhr)

Niedersachsen

Auch Niedersachsen lockert stufenweise die Einschränkungen für Tourismus und Gastronomie: Seit dem 11. Mai dürfen Ferienwohnungen und -Häuser unter Auflagen wieder touristisch vermietet werden und Campingplätze können öffnen. Restaurants und Cafés können mit Einschränkungen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ab dem 25. Mai folgen Hotels.



Seit dem 6. Mai sind Spielplätze wieder zugänglich. Gottesdienste und andere religiöse Versammlungen in Kirchen, Synagogen und Moscheen sind ebenfalls unter Auflagen wieder erlaubt. Kontaktlose Sportarten wie Leichtathletik oder Tennis sowie das Training auf Outdoor-Sportanlagen sind wieder zulässig, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Museen und Zoos sowie Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten und botanische Gärten dürfen ebenfalls öffnen. Veranstaltungen wie Autokinos oder -konzerte, bei denen Teilnehmer im Fahrzeug sitzen, sind dann ebenso offiziell erlaubt. Theater bleiben geschlossen.



Mit dem "Niedersächsischen Weg in einen neuen Alltag mit Corona" hat das Bundesland ein Gesamtkonzept für Lockerungen vorgelegt, der detaillierte Zeitplan als Tabelle (pdf) wurde ebenfalls veröffentlicht.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen können Gaststätten seit dem Stichtag 11. Mai wieder öffnen, und zwar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die bundesweit vereinbarten Lockerung der Kontaktbeschränkungen hat NRW ebenfalls zum 11. Mai umgesetzt: Angehörige von zwei Haushalten dürfen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten und auch zusammen Essen gehen. Bewohner von Alters- und Pflegeheimen können wieder Besuch von Familienangehörigen und Freunden bekommen - allerdings unter strengen Auflagen. Seit dem 7. Mai sind die Spielplätze wieder zugängig.



Seit dem 11. Mai können Ferienwohnungen und Campingplätze wieder touristisch genutzt werden sowie Freizeitparks und Fitnessstudios öffnen. Am 20. Mai folgen die Freibäder und am 30. Mai die Hallenbäder. Training im Breitensport wird stufenweise bis zum 30. Mai wieder freigegeben. Ab Pfingsten sollen auch Theater, Opern und Kinos wieder Vorstellungen geben dürfen, allerdings nur, wenn der Abstand zwischen den Besucherinnen und Besuchern gewährleistet ist. Hotels dürfen ab dem 21. Mai wieder Touristen beherbergen. Bars, Clubs und Diskotheken bleiben dagegen geschlossen. Ab dem 30. Mai sollen Fachmessen und Fachkongresse in beschränktem Rahmen wieder möglich sein.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Rheinland-Pfalz

Gastronomiebetriebe in Rheinland-Pfalz sollen unter Einhaltung der Hygieneschutz- und Abstandsregeln ab 13. Mai wieder öffnen können. Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser folgen am 18. Mai. Museen und Galerien sind seit dem 11. Mai wieder zugänglich.



Friseur- und Fußpflegebetriebe können bereits wieder arbeiten. Zum 13. Mai dürfen weitere Dienstleistungsbetriebe wie Kosmetikstudios, Nagelstudios, Massagesalons, Tatoostudios und Solarien öffnen.



Bewohner von Wohnheimen oder Pflegeeinrichtungen und Patienten in Krankenhäusern können ab dem 7. Mai pro Tag von einer Person für maximal eine Stunde Besuch erhalten.



Bereits seit dem 3. Mai können Kirchen wieder öffnen. Die Außenanlagen von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten dürfen bereits wieder genutzt werden. Spielplätze dürfen unter dem Vorbehalt der Kommunen ebenfalls wieder betreten werden. Unter Auflagen ist auch die Benutzung von Sportanlagen im Freien wieder möglich.



Am 25. Mai kehren die nächsten Klassen zurück in die Schulen. Ab dem 8. Juni sollen dann alle Schüler bis zu den Sommerferien zumindest tageweise an die Schulen zurückkehren. Auch für die Kitas soll es weitere Lockerungen geben.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Sachsen

In Sachsen sind Museen, größere Geschäfte und Friseure wieder geöffnet. Seit dem 4. Mai ist der Vereinssport unter freiem Himmel wieder möglich – etwa auf Rasen- und Tennisplätzen oder Laufbahnen. Dabei müssen ein Mindestabstand von 1,5 Metern und Hygienevorschriften eingehalten werden. Sporthallen und Schwimmbäder bleiben geschlossen.



Spielplätze dürfen wieder öffnen. Voraussetzung ist ein Hygienekonzept. Außerdem dürfen Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten, Archive und Zoos wieder öffnen – Voraussetzung auch hier, dass Abstand und Hygiene gewahrt sind. Gottesdienste sind erlaubt, die bisherige Begrenzung auf 15 Personen entfällt. Zudem sind unter Auflagen bis zu 50 Menschen bei Versammlungen im Freien erlaubt.



Vom 15. Mai an können Beherbergungsbetriebe wie Hotels und Ferienwohnungen öffnen.



(Stand: 10.5., 13 Uhr)

Saarland

Im Saarland sind alle Geschäfte unter Auflagen unabhängig von Größe und Sortiment wieder offen.Der Ministerrat beschloss zudem, dass unter Auflagen auch Museen, Zoos, Freizeit- und Tierparks sowie Spielplätze unter freiem Himmel öffnen dürfen. Auch Friseure, Kosmetiker und Bildungsstätten dürften wieder aufschließen.



Restaurants und Kneipen sollen spätestens am 18. Mai wieder öffnen können. Auch in weiteren Bereichen soll es Lockerungen geben: Es komme jetzt darauf an, mit entsprechenden Schutzkonzepten auch den Betrieb anderer Einrichtungen wieder zu ermöglichen, sagte Ministerpräsident Hans. Er erwähnte Hotels, Kinos und Sportstätten.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt dürfen wieder fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Zudem muss es künftig keinen triftigen Grund mehr geben, um das Haus zu verlassen. Außerdem ist auch großen Geschäften unter Auflagen der Betrieb erlaubt. Friseure, Massage- und Fußpflegepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen dürfen ebenfalls wieder öffnen.



Familien können seit dem 8. Mai unter bestimmten Bedingungen wieder Spielplätze nutzen. Voraussetzung ist, dass die Landkreise das im Einzelfall oder per Allgemeinverfügung erlauben.



Gastronomie und Beherbergungsbetriebe sollen ab dem 22. Mai wieder öffnen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff berät allerdings mit den Kommunen, ob Restaurants und Hotels doch eher öffnen können als geplant. Begründet wurde das u.a. mit früheren Öffnungen in benachbarten Bundesländern.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein können Friseure, Museen und Spielplätze wieder öffnen, Außenanlagen botanischer Parks ebenfalls und Sportboothäfen auch. Dauercamping wird ebenso wieder möglich. Für alle Maßnahmen gelten strikte Abstands- und Hygienevorgaben. Gottesdienste sind mit begrenzter Teilnehmerzahl möglich. Alten- und Pflegeheime können unter strengen Vorkehrungen Besuche ermöglichen.



Auch Zweitwohnungen sind wieder für ihre Besitzer zugänglich. Krankenhäuser dürfen grundsätzlich wieder Operationen vornehmen, die nicht dringlich sind. An den Hochschulen dürfen Praxisveranstaltungen stattfinden, die für den Lehrbetrieb notwendig sind. Sogenannte kontaktarme Sportarten sind im Freien erlaubt. Verleihe von Fahrrädern und Kanus dürfen öffnen. Seit dem 9. Mai dürfen Geschäfte wieder unabhängig von der Größe ihrer Verkaufsfläche öffnen.



Ab 18. Mai gibt es zahlreiche Änderungen im Bereich des Tourismus: Das Einreiseverbot im Zuge der Corona-Krise fällt, Hotels und Ferienwohnungen stehen Urlaubern an Nord- und Ostsee dann wieder offen. Inseln und Halligen dürfen wieder betreten werden, Restaurants können ihre Gäste bedien. Gaststätten müssen aber um 22.00 Uhr schließen. Pro Raum sind 50 Gäste erlaubt, Abstandsregeln müssen eingehalten werden.



Verboten bleibt aber auch über den 18. Mai hinaus die Öffnung von Clubs oder Diskotheken. Alle "Veranstaltungen mit Sitzcharakter" für bis zu 50 Menschen sind bei Einhaltung der Abstandsregelungen aber wieder möglich. Darunter fallen beispielsweise auch Kinos.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Thüringen

In Thüringen dürfen seit dem 4. Mai unter anderem alle Geschäfte wieder öffnen, die Begrenzung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wurde aufgehoben. Auch Friseur- und Kosmetiksalons können wieder ihre Kunden bedienen. Die aktualisierte Landesverordnung zu Schutzmaßnahmen erlaubt auch wieder, Trauerfeiern mit stark begrenzter Teilnehmerzahl in geschlossenen Räumen abzuhalten. Sie waren zuletzt nur im Freien zugelassen.



An Gottesdiensten und weiteren religiösen Zusammenkünften in geschlossenen Räumen dürfen dann im Ausnahmefall auch mehr als 30 Personen teilnehmen. Voraussetzung ist ein Hygiene- und Schutzkonzept.



Ab dem 13. Mai sollen Demonstrationen wieder ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl möglich sein. Am 15. Mai darf das Gastgewerbe wieder den Betrieb aufnehmen. Das betrifft Restaurants und Gaststätten. Öffnen dürfen dann auch Campingplätze, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Hotels.



Ab 2. Juni soll es einen eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten unter bestimmten Voraussetzungen geben. Ab 16. Juni muss dann jedem Kind die Teilnahme am eingeschränkten Regelbetrieb ermöglicht werden.



(Stand: 12.5., 16 Uhr)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Überwachung: Coronavirus-Testkapazitäten nur zu einem Drittel ausgelastet

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken und Schutz gegen das Coronavirus: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.