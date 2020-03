Im hessischen Werra-Meißner-Kreis wollen angesichts der Corona-Pandemie fünf konkurrierende Partei-Nachwuchsorganisationen gemeinsam Hilfe leisten.

Junge Union, Jusos, Junge Liberale, die Grüne Jugend und die Linksjugend haben einen gemeinsamen Aufruf unter dem Motto "Wir gegen Corona" gestartet. Ziel ist es, eine Telefon-Hotline einzurichten und für Menschen in häuslicher Quarantäne Einkäufe zu erledigen. In den Bundesverbänden des Parteinachwuchses gibt es ähnliche Initiativen, allerdings getrennt voneinander. Unabhängig von Parteien bieten außerdem viele Nachbarschaftsinitiativen Hilfe für Corona-Risikogruppen an.