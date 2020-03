Die EU-Staaten wollen etwas gegen die Staus an den Grenzen wegen der Coronakrise unternehmen.

Störungen sollten so gering wie möglich gehalten werden, vor allem für wichtige Gütertransporte, hieß es vom derzeitigen EU-Vorsitzland Kroatien. An den Übergängen von Deutschland nach Polen sowie von Österreich nach Ungarn beispielsweise staute sich der Verkehrauf einer Länge von bis zu 60 Kilometern. Das Deutsche Rote Kreuz sprach von "menschlich bedenklichen Situationen". Die Wartezeit an den Grenzübergängen lag bei bis zu 20 Stunden. Es gebe keine Toiletten und keine Versorgung mit Lebensmitteln.



Zusätzlich zu den bereits ergriffenen Maßnahmen an den Grenzen gelten ab sofort allerdings auch neue Beschränkungen: Österreich kontrolliert seit Mitternacht die Grenzübergänge zu Deutschland. Zugleich beschränkte Deutschland die Einreise für bestimmte EU-Bürger weiter. So dürfen ab sofort nur noch Deutsche oder Reisende aus trifftigem, dringendem Grund per Flugzeug oder Schiff aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nach Deutschland kommen.