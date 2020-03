Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stellt die Regierung in Spanien das Land fast vollständig unter Quarantäne.

Nur Wege zur Arbeit und für notwendige Besorgungen sind den Bürgern noch erlaubt, wie Regierungschef Sánchez mitteilte. Er sprach von "drastischen Maßnahmen" für 15 Tage.



Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land Europas. Es gibt mehr als 6.000 bestätigte Infektionen und über 190 Todesfälle.



In Frankreich werden alle Cafés, Geschäfte, Restauraunts und Kinos geschlossen. Lediglich Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen sind von der Regelung ausgenommen, die ab Mitternacht in Kraft tritt. Premierminister Philippe sagte, die bisherigen Maßnahmen seien offensichtlich nicht ausreichend gewesen. - Die Kommunalwahlen morgen sollen stattfinden.



Frankreich meldete heute zwölf weitere Todesfälle infolge der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Damit sind nun insgesamt mindestens 91 Menschen gestorben. Fast 4.500 Infektionen sind registriert.



In Deutschland sind nach Zählungen des Robert Koch-Instituts 3.795 laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden - 733 mehr als gestern.

