Das Coronavirus hat sich womöglich früher in Europa ausgebreitet als bisher angenommen.

Ein Patient, der Ende Dezember in einem Krankenhaus in der Nähe von Paris wegen des Verdachts auf Lungenentzündung behandelt wurde, hatte nach Angaben des behandelnden Arztes das Coronavirus. Darüber berichtet die BBC. Ein damals entnommener Abstrich, der erst vor kurzem ausgewertet wurde, wies eine Covid-19-Infektion nach. Der Befund deutet darauf hin, dass sich das Virus möglicherweise fast einen Monat früher als bisher angenommen in Europa ausgebreitet hat.

Patient hatte Frankreich nicht verlassen

Der Patient sei inzwischen genesen, wisse aber nicht, wo er sich mit dem Virus infiziert haben könnte, heißt es. Er habe Frankreich vor seiner Erkrankung nicht verlassen. Allerdings arbeite seine Frau - die keine Symptome zeigte - in einem Supermarkt in der Nähe des Flughafens Charles de Gaulle und könne dort mit Personen in Kontakt gekommen sein, die aus China eingetroffen waren.



Die zuvor bestätigten ersten drei Coronavirus-Fälle in Frankreich datieren auf den 24. Januar. Zwei von ihnen hatten sich vorher im chinesischen Wuhan aufgehalten, die dritte infizierte Person war ein enges Familienmitglied. Die erste Mensch-zu-Mensch-Übertragung innerhalb Europas wurde bisher in Deutschland vermutet. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hatte sich Ende Januar vermutlich bei einer Kollegin aus China angesteckt.