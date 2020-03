In Italien ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf mehr als 10.000 gestiegen.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden innerhalb eines Tages fast tausend neue Infektionen nachgewiesen. 631 Menschen sind in Italien bisher an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, das sind 168 mehr als gestern.



Die italienische Regierung hat die Schutzzone heute auf das ganze Land ausgeweitet. Das bedeutet: Alle rund 60 Millionen Einwohner sollen möglichst zuhause bleiben. Österreich verhängte einen Einreisestopp für Personen aus Italien.



EU-Wettbewerbskommissarin Vestager stellte zusätzliche Finanzhilfen für Italien in Aussicht und ebenso für Unternehmen, die durch die Maßnahmen gegen das Virus Einbußen erleiden.