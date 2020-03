Die Zahl der Menschen, die in Spanien an der Coronavirus-Infektion erkrankt sind, ist erneut drastisch gestiegen.

Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, nahmen die Infektionen innerhalb eines Tages um 8.500 zu auf mehr als 56.000. Rund 4.000 Menschen starben bisher an der Lungenkrankheit. Viele Krankenhäuser sind völlig überfordert: Das spanische Fernsehen zeigte Bilder von überfüllten Intensivstationen, in denen die Patienten in den Gängen ausharren müssen. Für die gesunde Bevölkerung wurde das strenge Ausgangsverbot um weitere zwei Wochen bis zum 11. April verlängert.



Dramatisch ist auch die Situation der Patienten in Ostfrankreich. Mit einem Sonderzug wurden 20 schwer erkrankte Menschen aus dem Elsaß in die westfranzösische Region Pays de la Loire gebracht. Damit sollten die Intensivstationen in den östlichen Departments entlastet werden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt will Frankreich die Tests auf das neuartige Virus ausweiten. In rund zehn Tagen soll es möglich sein, bis zu 30.000 Tests pro Tag durchzuführen. Das wären gut dreimal so viel wie bisher.