Nach Italien hat auch Großbritannien ein Programm in Milliardenhöhe angekündigt, um die Auswirkungen des Coronavirus abzufedern.

Der britische Finanzminister Sunak kündigte an, die Regierung werde in einem ersten Schritt fünf Milliarden Pfund für das Gesundheitssystem zur Verfügung stellen. Insgesamt belaufe sich das Programm auf 30 Milliarden Pfund. So solle ein Großteil der Gelder etwa auch für Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft verwendet werden. Der italienische Ministerpräsident Conte hatte zuvor rund 25 Milliarden Euro angekündigt, die als Sofortmaßnahmen und nach und nach abrufbar freigegeben würden, um beispielsweise Intensivstationen zu stärken. Zudem seien Mittel für notleidende Wirtschaftbranchen eingeplant, berichteten verschiedene italienische Medien. Italien ist bisher am meisten von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Landesweit sind mehr als 10.000 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert. 613 Menschen starben.



Norwegen hat ein militärisches Großmanöver mit tausenden beteiligten Soldaten abgebrochen. Das Coronavirus sei außer Kontrolle und man wolle die Einsatzfähigkeit der Militärkräfte nicht gefährden, hieß es.