Das Coronavirus kann auch Hirnhaut-Entzündungen auslösen.

In Japan wurde bei einem an einer solchen Meningitis erkrankten jungen Mann das SARS-CoV-2-Virus im Nervenwasser nachgewiesen. Das berichtet die Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Zusätzlich auffällig ist in diesem Fall, dass ein Nasen-Rachen-Abstrich bei dem Japaner negativ ausfiel. Das zeigt demnach, dass sich das Virus hier bei einem Menschen über den neuralen Infektionsweg ausgebreit hat. Die Viren werden dabei von Neuron zu Neuron über die Synapsen weitergegeben. Dies war bislang nur bei Tieren beobachtet worden.



Dass das neue Coronavirus wie die bereits länger bekannten Viren SARS und MERS in das zentrale Nervensystem eindringen kann, weiss die Wissenschaft bereits aus jüngsten Veröffentlichungen. Das könnte erklären, warum bei COVID-19-Erkrankungen zusätzlich zu den typischen Krankheitszeichen Fieber, Halsschmerzen und Husten auch ein Verlust des Geschmackssinns, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen auftreten.