Deutsche Rückkehrer aus dem Ausland sollen künftig für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, einigte sich das Corona-Krisenkabinett in Berlin auf diese Empfehlung an die Bundesländer. Die neue Regelung soll vom 10. April an für Menschen gelten, die mehrere Tage im Ausland waren. Damit seien Berufspendler ausgeschlossen. Außerdem gebe es Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie etwa Lastwagenfahrer und medizinisches Personal.



Zudem will die Bundesregierung den Mittelstand einfacher mit dringend notwendigen Krediten versorgen und damit eine Pleitewelle verhindern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sollen Unternehmen für eine begrenzte Zeit mit einer 100-prozentigen statt der bislang nur 90-prozentigen Staatshaftung abgesichert werden. Dies gelte für Kredite von bis zu 800.000 Euro. Die Firmen müssten "geordnete wirtschaftliche Verhältnisse" aufweisen. Das Programm richte sich an Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern, so dpa.

