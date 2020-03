Im Zuge der Grenzkontrollen zur Eindämmung des Corona-Virus sind innerhalb der ersten beiden Tage rund 21.000 Ausländer zurückgewiesen worden.

Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, verweigerten die Bundespolizisten am Montag etwa 15.000 Menschen die Einreise. Gestern waren es rund 6.000. Der Rückgang innerhalb von 24 Stunden zeige, dass sich immer mehr Menschen an die neuen Regelungen hielten, sagte der Sprecher.



Innenminister Seehofer hatte die Bundespolizei angewiesen, ab Montag an den Grenzen zu Österreich, Dänemark, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz Kontrollen durchzuführen. Seitdem dürfen nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltsberechtigung in der Bundesrepublik sowie Berufspendler einreisen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisierte die Maßnahme, weil die Kontrollen für die Polizisten nicht ungefährlich seien. Die Sicherheitsbehörden müssten einsatzbereit bleiben, hieß es.

