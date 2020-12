Die zuerst in Großbritannien beschriebene ansteckendere Variante des Corona-Virus ist nun auch in den USA nachgewiesen worden.

Die Mutation wurde bei einem 20-jährigen Patienten im Bundesstaat Colorado diagnostiziert, wie Gouverneur Polis mitteilte. Der Mann befinde sich im Verwaltungsbezirk Elbert in Quarantäne. Er sei nicht auf Reisen gewesen, hieß es.



In Deutschland wurde die neue Variante gestern auch in Nordrhein-Westfalen registriert. Wie das Landesgesundheitsministerium mitteilte, hatte sich eine Person aus dem Kreis Viersen mit ihr infiziert. Zuvor war sie in Baden-Württemberg und Niedersachsen aufgefallen.



Die neue Variante ist inzwischen für einen Großteil der Corona-Neuinfektionen im Süden Englands verantwortlich und nach ersten Erkenntnissen vermutlich deutlich ansteckender als die ursprüngliche Variante.

