In Polen sind die Mitglieder der Regierung nach negativen Coronavirustests wieder aus der Quarantäne entlassen worden.

Das teilte Gesundheitsminister Szumowski in Warschau mit. Das gesamte Kabinett war unter Quarantäne gestellt worden, nachdem sich ein Minister infiziert hatte und positiv getestet worden war. In Polen gibt es nach offiziellen Angaben bisher rund 220 Infektionsfälle. Fünf Menschen sind an dem Virus gestorben.



Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus. Bei den Gesprächen soll unter anderem über ein Einreiseverbot in die EU entschieden werden. Die EU-Kommission hatte gestern einen 30-tägigen Einreisestopp vorgeschlagen. Wegen der hohen Fallzahlen stuft die Weltgesundheitsorganisation Europa inzwischen als "Epizentrum" der Pandemie ein.