Die rasche Ausbreitung des Coronavirus hat in zahlreichen europäischen Länder zu verstärkten Schutzmaßnahmen geführt.

Österreich hat seine Grenzen zu Italien weitgehend abgeschottet. Seit dem Nachmittag werden an den Grenzübergängen zum Nachbarland alle Einreisenden kontrolliert. Italienische Staatsbürger dürfen laut Erlass nur mit ärztlichem Attest weiterreisen.

Notstand in Ungarn

Ungarn hat den nationalen Notstand ausgerufen und stellt den öffentlichen Verkehr in die Nachbarländer Österreich und Slowenien ab Mitternacht ein. Wer aus Italien, China, Südkorea und dem Iran kommt, darf nicht einreisen. In Bulgarien sollten Menschen nur noch reisen, wenn sie beruflich oder aus gesundheitlichen Gründen unterwegs sein müssten, erklärte der zuständige Krisen-Stab in Sofia.



Polen und die Ukraine schließen vorsorglich Kindergärten, Schulen und Universitäten. - Italien und Großbritannien haben Milliardensummen bereitgestellt, um Gesundheitswesen und Wirtschaft zu stärken. Italien ist derzeit das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land: Mehr als 10.000 Menschen sind mit dem Virus infiziert, 631 starben an den Folgen. Belgien meldet inzwischen auch die ersten drei Todesopfer durch das Coronavirus.

