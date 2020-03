Wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Europäische Notenbank einen Notfallplan angekündigt. Die Zentralbank warnt vor den wirtschaftlichen Folgen und ruft die Regierungen der Euro-Zone auf, staatliche Konjunkturpakete zu verabschieden. Die Börsen stürzten weiter dramatisch ab.

Die Ausbreitung des Virus habe Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft stark erschüttert, sagte EZB-Präsidentin Lagarde in Frankfurt am Main. Auch wenn dies nur vorübergehend sei, werde diese Pandemie sich erheblich auf die Konjunktur auswirken.

Mehr Geld gegen drohende Liquiditätsprobleme

Die EZB erwartet für dieses Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent. Um die konjunkturelle Folgen zu begrenzen, stellt die Notenbank mehr Liquidität zur Verfügung. Bis Jahresende will die EZB zusätzlich Anleihen im Wert von 120 Milliarden Euro kaufen. Firmenanleihen sollen dabei eine starke Rolle spielen.



Zudem sollen die Banken einfacher Kredite an Unternehmen vergeben können, die wegen der Corana-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Das soll vor allem kleinen und mittelgroßen Firmen helfen. Der für dieses Jahr geplante Banken-Stresstest wird verschoben. Den maßgeblichen Zinssatz belässt die EZB bei minus 0,5 Prozent. Die EZB schließt Zinssenkungen für die Zukunft aber nicht aus. Wenn dies nötig sei, "werden wir das machen", sagte EZB-Chefin Lagarde.

Zentralbank fordert Regierungen zum Handeln auf

Lagarde forderte zudem von den europäischen Regierung verstärkte Ausgaben im Kampf gegen die Krise. Es müsse finanzpolitisch eine "ambitionierte und abgestimmte" Antwort geben, sagte Lagarde. So heißt es in der Erklärung der EZB:



"Die Regierungen sind aufgerufen, gezielt Maßnahmen zu ergreifen, um .... die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und seine wirtschaftlichen Auswirkungen zu mildern. Insbesondere ist eine ehrgeizige und koordinierte finanzpolitische Reaktion erforderlich, um gefährdete Unternehmen und Arbeitnehmer zu unterstützen."



Die EU-Kommission hatte bereits einen Hilfsfonds über 25 Milliarden Euro angekündigt.

Panikverkäufe an Finanzmärkten

An der Frankfurter Börse fiel der Deutsche Aktienindex zeitweise um mehr als zehn Prozent. Deutliche Verluste gab es auch beim, Gold und Öl. An der US-Börse lag der Dow-Jones kurz vor Handelsbeginn mit über neun Prozent im Minus. Daraufhin wurde der Aktienhandel automatisch für 15 Minuten ausgesetzt.



Anfang März hatte die amerikanische Notenbank FED wegen neuer Risiken durch die Ausbreitung des Coronavirus ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Der Zinssatz liegt nun im Korridor von 1 bis 1,25 Prozent.

