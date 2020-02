Bundesgesundheitsminister Spahn hat angesichts der Coronavirusfälle Konsequenzen für das Gesundheitssystem verlangt. Das System müsse auf solche Fälle besser vorbereitet sein, sagte Spahn im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

Er habe in den vergangenen Wochen den Eindruck gewonnen, dass es zwar Pandemiepläne gebe, dass die Maßnahmen aber nur sehr selten praktisch geprobt würden. Hier werde man viel mehr tun müssen als in den vergangenen Jahren. Zudem müssten Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu geregelt werden. Wenn etwa eine zentrale Unterbringung wie bei den Rückkehrern aus Wuhan nötig sei, dann müsse auch der Bund eine stärkere Rolle spielen dürfen, verlangte der CDU-Politiker.



Spahn verteidigte den bisherigen Umgang mit dem Ausbruch der Krankheit. Man habe sich - genau wie vom Pandemieplan vorgesehen - bemüht, die Infektionsketten abzubrechen. So sei es gelungen, das Ausbruchsgeschehen zu verzögern. Dadurch habe man viel Zeit gewonnen, um mehr Wissen über die Krankheit zu erlangen.