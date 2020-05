Wochenlang waren Coronatests Mangelware, nun warten viele Labore auf Arbeit. Woran das liegt, ist unklar. Es dürfte aber damit zu tun haben, dass es weniger Neu-Infektionen und Verdachtsfälle gibt, die Ärzte also weniger Tests veranlassen. Dabei gibt es heute weitaus mehr Möglichkeiten, an einen Test zu kommen als zu Beginn der Pandemie, denn die Voraussetzungen dafür wurden gelockert.

Mehr Tests können etwa dabei helfen, die Lockerungsmaßnahmen besser zu überwachen. Massenhaft zu testen, so sagte Clemens Fuest vom Münchner ifo-Institut dem Magazin "Der Spiegel", würde zudem "enorm helfen", die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen. Besonders aber wären sie in Hotspots wie Altenheimen angebracht, wo das Virus sich teilweise besonders schnell verbreitet hat. Und wo die Bewohnerinnen und Bewohner darauf warten, dass Besuchsregeln (weiter) gelockert werden können.

Fast eine Million Tests pro Woche wären möglich

Die Kapazitäten für Corona-Tests sind seit Anfang März massiv ausgeweitet worden. Der Höhepunkt war Anfang April, damals wurden 408.000 Tests innerhalb einer Woche durchgeführt. Seitdem geht die Zahl aber zurück. In der vergangenen Woche gab es nur noch 318.000. Die mittlerweile erreichte wöchentliche Kapazität liegt laut dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts vom 6. Mai aber bei fast einer Million (965.000). Das bedeutet: Man könnte drei Mal mehr Menschen testen als man es zuletzt getan hat.



Das will die Bundesregierung nun auch erreichen. Im Fokus: Pflege- und Altenheime. Die nannte Gesundheitsminister Spahn (CDU) im Bundestag als vorrangiges Ziel für ausgeweitete Tests.



Alle Probleme würde das freilich nicht lösen. In Altenheimen wären nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz wöchentlich 800.000 Tests von Pflegebedürftigen und hunderttausenden Mitarbeitern nötig, da bliebe dann nicht mehr viel übrig. Für ein solches Corona-Testkonzept in der Altenpflege reichten die Labor-Kapazitäten nicht aus, sagt Stiftungsvorstand Eugen Brysch.

"Wir haben riesige Kapazitäten"

Gleichwohl nutzen einzelne Bundesländer und Städte die brachliegenden Möglichkeiten bereits. War es zu Beginn der Pandemie noch außerordentlich schwierig, überhaupt einen Test zu bekommen, auch wenn man die - damals noch strengen - Kriterien dafür erfüllte, heißt das Mantra nun allerorten: den Kreis der Testpersonen deutlich ausweiten. Das entspricht auch den mittlerweile veränderten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Um einen Test zu erhalten, soll es nicht mehr Voraussetzung sein, einer Risikogruppe anzugehören oder Kontakte zu Infizierten gehabt zu haben. Symptome einer Atemwegserkrankung, schlichter Husten, reichen.



"Wir haben riesige Testkapazitäten", sagt etwa Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD). "Stichprobenweise und gezielt" soll nun vorgegangen werden. Müller nennt ebenfalls Pflegeheime, aber auch Schulen, Kitas, Polizei und Feuerwehr. Offensiv mehr Tests kündigte auch Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne (ebenfalls SPD) an.

Lange Schlangen

Die Stadt Bochum wirbt auf ihrer Internetseite, dass Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste sich testen lassen können, auch ohne Symptome - mit Telefonnummer für sofortige Terminvereinbarung. Das Bedürfnis nach Tests scheint in der Bevölkerung nach wie vor groß zu sein. In Köln rief die Uniklinik die Bürger dazu auf, direkt ins Infektionsschutzzentrum zu kommen, ohne Umweg über den Hausarzt, gerne auch nur mit leichten oder vagen Symptomen. "Das Prozedere dauert etwa zehn Minuten", priesen die Mediziner das Angebot an. Seitdem können sie sich vor Interessenten kaum retten. Vor dem Gebäude bildeten sich lange Schlangen, statt zehn Minuten dauerte allein das Warten schon Stunden, fast wie damals, zu Beginn der Pandemie, als es noch kaum Kapazitäten gab.