Greenpeace hat vor einem erhöhten CO2-Aussstoß in den Städten gewarnt, wenn mehr Menschen wegen der Coronavirus-Pandemie öffentliche Verkehrsmittel meiden und wieder vermehrt Auto fahren. Einige Städte reagieren bereits - und gestalten einige Bereiche um.

Aus Sorge vor Ansteckungen blieben viele Menschen nun öffentlichen Verkehrsmitteln fern, so die Umweltschutzorganisation. Die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen seien eingebrochen, und mehr Strecken würden mit dem Auto gefahren, heißt es in einer Kurzstudie.

Greenpeace befürchtet CO2-Anstieg

Greenpeace äußert die Befürchtung, dass in den Großstädten die mit dem Auto zurückgelegten Personenkilometer "um bis zu 20 Milliarden pro Jahr" steigen. Dies bedeute mehr Staus und mehr klimaschädliches Kohlendioxid (CO2). Es drohe ein "Verkehrsinfarkt", wodurch die CO2-Emissionen könnten um zusätzliche 3 Millionen Tonnen steigen könnten. Die Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann fordert deshalb eine Verkehrswende. Dafür "müssen Städte jetzt mehr Platz für Radfahrende und Fußgänger schaffen". Mit besseren Rad- und Fußwegen könnten Städte verhindern, dass Menschen wieder in ihr Auto gezwungen würden.



Schon vor der Corona-Krise war der Verkehrsbereich das große Sorgenkind im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Im Gegensatz zu anderen Bereichen ist der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids im Verkehrsbereich in den vergangenen Jahren auch wegen eines höheren Verkehrsaufkommens kaum gesunken.

London will große Bereiche autofrei gestalten

Neben einer Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrende könnten aber deutlich strengere Maßnahmen für den Autoverkehr eine Folge der Krise sein. In London werden wohl große Bereiche streng autofrei gehalten werden. "Wir müssen die Zahl der Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, so gering wie möglich halten", sagt Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Sonst könnten die Abstandsregeln bei einer Lockerung der Beschränkungen nicht eingehalten werden.



Gleichzeitig könnten diese Fahrten nicht durch solche im Auto ersetzt werden. "Unsere Straßen wären sofort blockiert und die Luftverschmutzung würde steigen." Die Nutzung des ÖPNV müsse zunächst immer der letzte Ausweg sein. Mehr Londoner müssten den Weg von und zur Arbeit zu Fuß oder mit dem Rad bewältigen. London werde bald die größte autofreie Zone haben, die es in irgendeiner Hauptstadt der Welt gebe, kündigte Khan an.

Auch Brüssel, Mailand und Madrid reagieren

Weltweit nutzen Städte die Corona-Krise, um Straßenraum neu zu verteilen. Brüssel erklärte kürzlich die komplette Innenstadt zur Tempo-20-Zone, Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang vor Autos. Mailand und Madrid widmeten zahlreiche Straßen in Fahrrad- und Fußgängerzonen um, damit Menschen sich in sicherem Abstand bewegen können. Auch Berlin sperrte bereits Autospuren ab, um mehr Platz für Fahrradfahrende zu schaffen.



Laut einer ebenfalls von Greenpeace veröffentlichten Abfrage unter den zehn größten deutschen Städten findet das Berliner Beispiel dort bislang allerdings keine Nachahmer.



Der Lungenarzt Hans Klose plädierte im Deutschlandfunk-Podcast "Radfunk" dafür, dem Radverkehr jetzt mehr Platz einzuräumen: "Man sollte Hygieneregeln einhalten, möglichst nicht in Gruppen zusammen zur Arbeit fahren in Bahn und Bus, sondern sich fit halten, das Fahrrad nehmen und damit aktiv seinen Beitrag leisten, um besser durch diese Krise durchzukommen. Das gilt für alle Bereiche, auch für Verkehrsplanung."

ÖPNV und Kfz-Hersteller vor wirtschaftlichen Problemen

Gleichzeitig deutet derzeit noch nicht viel auf einen großen Aufschwung des Autoverkehrs hin - zumindest was den Verkauf neuer Autos angeht. Der Absatz der exportabhängigen Industrie sinkt weltweit. Für zahlreiche internationale Märkte wurden drastische Rückgänge gemeldet. In Europa gab es im vergangenen Monat über drei Viertel (76,3 Prozent) weniger Neuzulassungen als vor einem Jahr, die Autoverkäufe tendierten vor allem in Italien, Spanien und Großbritannien gegen null. Zumindest neue Autos sind also noch nicht das Problem.



Die Landesverkehrsminister forderten vom Bund einen Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Fahrgastzahlen seien wegen der Coronavirus-Pandemie um 70 bis 90 Prozent zurückgegangen, hieß es einem Beschluss vom 14. Mai 2020. Allein in diesem Jahr sei mit Verlusten von mindestens fünf Milliarden Euro zu rechnen. Der wirtschaftliche Druck in den Verkehrsunternehmen wachse.

