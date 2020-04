Eine Untersuchung aus Belgien und den Niederlanden kommt zu dem Schluss, dass der Abstand von zwei Metern beim Joggen und Radfahren nicht immer ausreichend vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützt.

Der Aerodynamiker Bert Blocken, der den Sachverhalt mit einem Team von den Universitäten in Leuven und Eindhoven in den Blick genommen hat, nennt den Abstand von zwei Metern unzureichend, wenn man im Windschatten einer anderen Person unterwegs sei. "Wenn Sie im Freien joggen und dabei Tröpfchen ausatmen, dann sind diese so leicht, dass sie sich nicht mit Ihnen mitbewegen. Sie bleiben in der Luftwolke hinter Ihnen zurück und benötigen einige Zeit, bis sie zu Boden fallen", sagte Blocken im Deutschlandfunk.



"Wenn ich nun direkt hinter Ihnen laufe, reicht diese Zeit nicht, dann bewege ich mich direkt in diese Wolke hinein." Der Windschatten könne je nach Körpergröße unterschiedlich lang sein, sagte Blocken - bei einem Fahrradfahrer oder einem Jogger 20 bis 25 Meter.



Konkrete Aussagen über das Risiko, sich bei geringerem Abstand zu infizieren, wollte der Forscher nicht machen. Er betonte: "Wir sind keine Virologen, wir sind Aerodynamiker und Ingenieure." Aber: Es sei in jedem Fall ein großer Unterschied, ob man andere Sportler lediglich überhole und sich nur kurz im Windschatten aufhalte oder sich vier Stunden bei einer Fahrradtour hinter einer anderen Person befinde.



Blockens Erkenntnisse stießen zum Teil auf Kritik. Einerseits, weil sie nicht in einer von Fachleuten begutachteten Studie veröffentlicht wurden, sondern durch ein Interview in einer belgischen Zeitung. Andererseits, weil sie in den sozialen Netzwerken stark geteilt wurden und viele Menschen besorgt waren, dass sie nun gar keinen Sport mehr an der frischen Luft machen sollten. Dazu sagte der Wissenschaftler: "Draußen Fahrrad zu fahren oder zu joggen ist gut, aber tun sie es alleine, auf gar keinen Fall in großen Gruppen. Und wenn Sie jemanden überholen, bleiben Sie nicht sehr lange im Windschatten!"

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen. Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie. Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Mehrheit der Covid-19-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre.

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Reisen und Risikogebiete

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ US-Präsident Trump räumt ein: Afroamerikaner stärker von Covid-19 betroffen

+ Untersuchung: Beim Joggen reichen zwei Meter Abstand nicht

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Menschenrechtsverletzungen: Wo Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt die Einhaltung der Corona-Beschränkungen sichern

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.