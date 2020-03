US-Präsident Trump hat die Autohersteller General Motors und Ford aufgefordert, mehr Beatmungsgeräte herzustellen.

Trump schrieb auf Twitter, es könne nicht sein, dass General Motors zunächst 40.000 Geräte zugesagt habe - und nun nur 6.000 liefern könne. Das sei in der jetzigen Situation viel zu wenig. Der Konzern müsse sofort sein geschlossenes Werk Lordstown in Ohio wieder in Betrieb nehmen, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Auch Ford solle damit beginnen, Beatmungsmaschinen herzustellen.



Die USA verzeichnen inzwischen mehr Coronavirus-Infizierte als die schwer getroffenen Länder China und Italien. In den Vereinigten Staaten wurden nach Angaben der Johns Hopkins Universität mittlerweile rund 86.000 Ansteckungen festgestellt; 1.301 Menschen starben.