Das Coronavirus verbreitet sich zunehmend auch in Alten- und Pflegeheimen.

Nach dem Tod von 17 Bewohnern in einer Einrichtung in Wolfsburg melden zwei weitere niedersächsische Heime Infektionen. In Wildeshausen sind 40 Bewohner und Pflegekräfte positiv getestet worden, auch ein Heim in der Nähe von Peine meldet erste bestätigte Fälle einer Coronainfektion. In einem Seniorenheim in Baden-Württemberg gibt es nachgewiesene Fälle in mindestens sieben Alten- und Pflegeheimen. Auch Nordrhein-Westfalen meldet eine steigende Zahl von Corona-Fällen in solchen Einrichtungen. Mindestens zwei Bewohner in einem Alten- und Pflegeheim in Köln starben an den Folgen der Infektion.



Patientenschützer fordern angesichts der steigenden Zahlen engmaschige Tests. Bei der Aufnahme einer Bewohnerin oder eines Bewohners in einem Heim müssten diese grundsätzlich getestet und isoliert werden, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch. Auch bei grippalen Infekten des Pflegepersonals oder von Bewohnern müsse vorsorglich auf das Corona-Virus getestet werden.