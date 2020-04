Seit Tagen wird darüber diskutiert, wann und wie die Schulen in Deutschland schrittweise wieder öffnen können. Vor Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ist unklar, ob die Länder eine gemeinsame Linie finden.

Für viele Eltern und Kinder ist die Zeit der Schulschließungen aufgrund der Corona-Krise belastend: Während viele Eltern Betreuung und Arbeit koordinieren müssen, vermissen viele Kinder ihre Freundinnen und Freunde und die Schule. Die Meinungen dazu, wann die Schulen wieder öffnen sollen, gehen in der Politik aber auseinander.

Haltung der Bundesregierung: Schulen, Kitas und Unis bleiben zunächst geschlossen

Das Thema steht auf der Tagesordnung der heutigen Beratungen zwischen Bund und Ländern über die Lockerungen der Maßnahmen ab dem 20. April. Dabei ist die Haltung des Bundes vorab über Medienberichte bekannt geworden. In einem Eckpunktepapier heißt es demnach, dass Schulen, Kitas und Universitäten bis auf wenige Ausnahmen zunächst geschlossen bleiben.



Ab dem 4. Mai sollen nach den Vorstellungen des Bundes prioritär die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge wieder in die Schule können, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen. Zudem soll dann die letzte Klasse der Grundschule wieder in die Schule dürfen. Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept für weitere Schritte vorlegen, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen insgesamt wieder aufgenommen werden kann. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen des laufenden Schuljahres sollen nach entsprechenden Vorbereitungen unmittelbar wieder stattfinden können.

Länder haben auch in Corona-Krise Hoheit über Bildungsbereich

Unklar ist, ob sich alle Bundesländer darauf einlassen. Denn die Länder sind in der föderalen Organisation zuständig für den Bildungsbereich - und vor den Beratungen waren unterschiedliche Haltungen bekannt geworden.

NRW: Schulöffnungen nach Ostern angedacht

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet forderte zwar einen gemeinsamen Fahrplan der Länder: "Wir brauchen einen Konsens der 16 Länder. Gerade in der Schulpolitik darf es keine Alleingänge geben", sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings kündigte die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an, die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen zu wollen. Das sei ihr "festes Ziel", um vor allem Prüfungen zu ermöglichen. Eine Woche später sollen voraussichtlich auch die ersten Kita-Kinder in NRW wieder in die Kindertagesstätten zurückkehren dürfen, wie Landes-Familienminister Joachim Stamp (FDP) vorschlug.

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Berlin: Zeitnahe Öffnung von Schulen nach Osterferien unwahrscheinlich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnte eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien ab. Der CSU-Politiker sagte, notwendig seien Geduld und ein längerfristiges Konzept. Grundschulen seien seiner seiner Meinung nach erst als letztes dran, denn die Kleinen könnten sich nicht so an Hygienekonzepte halten wie die erfahrenen älteren Kinder, sagte Söder. Stattdessen will Söder Abschlussklassen Priorität einräumen.



Auch die baden-württembergische Landesregierung sprach sich dafür aus, die Schulen frühestens am 27. April wieder zu öffnen. Ähnlich äußerten sich die Landesregierungen in Hessen und Berlin. Brandenburgs Regierungschef Woidke meinte, es dürfte noch einige Wochen dauern, bis die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen könnten. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, kündigte einen Stufenplan an.

Lehrer fordern Vorlaufzeit für Schulen

Auch der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind gegen schnelle Schulöffnungen. Der Präsident des Lehrerverbandes, Meidinger, hält einen Start in der kommenden Woche nicht für sinnvoll. Man benötige Zeit, um etwa Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln vorzubereiten, sagte er im ARD-Fernsehen. Außerdem gelte es, Klassenräume anders zu möblieren. Es brauche schon eine Woche, bis man das alles hinbekomme. Auch die GEW betonte, es brauche eine ausreichend lange Vorlaufzeit. Die Schulen müssten die Unterrichtsplanung, Raumaufteilung und sanitäre Prüfung vornehmen und dies dann durch einen Gesundheitscheck des Gesundheitsamtes freigeben lassen.

Leopoldina: Schulen schrittweise öffnen

Eine Grundlage für die Debatte sind die Empfehlungen der nationalen Wissenschafts-Akademie Leopoldina. Sie empfiehlt eine schrittweise Öffnung der Schulen. Allerdings sollte ihrer Ansicht nach zunächst der Unterricht für Grundschüler und die Sekundarstufe I wieder beginnen.



Kitas sollen der Leopoldina zufolge bis zu den Sommerferien im Notbetrieb bleiben und nur Fünf- bis Sechsjährige mit höchstens fünf Kindern im Raum auf den Übergang in die Grundschule vorbereiten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Mehrheit der Covid-19-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre.

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Reisen und Risikogebiete

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ US-Präsident Trump räumt ein: Afroamerikaner stärker von Covid-19 betroffen

+ Untersuchung: Beim Joggen reichen zwei Meter Abstand nicht

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.