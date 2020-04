Schweden gilt als das Land in Europa mit den lockersten Regelungen angesichts der Corona-Pandemie.

Bisher hat man in Schweden mehr auf Eigenverantwortlichkeit beharrt: Menschen mit Krankheitssymptomen sollen daheim bleiben, die Bevölkerung soll in der Öffentlichkeit Abstand halten und Besuch bei älteren Menschen wurde nicht empfohlen. Menschen über 70 wurde geraten, soziale Kontakte außerhalb des Haushalts zu vermeiden. Fitnessstudios, viele Schulen und Restaurants blieben aber offen. Die Verantwortung wurde also anders als in Deutschland den Menschen ohne strikte Verordnungen und Herunterfahren des Alltags selbst überlassen.

Wie ansteckend sind Infizierte ohne Symptome?

Auch gibt es unterschiedliche Deutungen der Ansteckung durch Infizierte ohne Symptome. In Schweden ist die Auffassung der Gesundheitsbehörde, dass das Coronavirus nur "zu einem sehr geringen Anteil" von Menschen ohne Symptome übertragen werden kann. Auf der Seite des deutschen "Robert Koch-Instituts" hingegen heißt es: "Basierend auf realen Daten wurde geschätzt, dass Patienten bereits 2,5 Tage vor Symptombeginn infektiös waren." In Deutschland löst der schwedische Weg seit Wochen Erstaunen aus, zumal es in Schweden auch schon mehr als 6.400 Infizierte und 350 Tote gibt (Stand: 5.4., 10 Uhr, Quelle: Johns-Hopkins-Universität).



Der deutsche ARD-Fernsehkorrespondent Christian Stichler beschreibt es im Gespräch mit der schwedischen Tageszeitung "Dagens Nyheter" als eine "Mischung aus Entsetzen und Verwunderung, wieso die Schweden die Krise so gelassen sehen." Dazu komme auch die Hoffnung, dass die Nordeuropäer vielleicht Recht behalten und es Schulschließungen und Kontaktverbote gar nicht bedürfe.



Der ARD-Hörfunk-Korrespondent Carsten Schmiester verwies im Deutschlandfunk (Audio) darauf, dass Schweden nur 523 Intensivbetten hat, davon 90 in der Hauptstadt Stockholm. Hierzulande ist laut Deutscher Krankenhausgesellschaft die Zahl dieser Betten von 28.000 auf 40.000 erhöht worden, davon sind demnach 30.000 mit einem Beatmungsgerät ausgestattet. Ausgehend von diesen Zahlen hat Deutschland acht Mal so viele Einwohner wie Schweden, aber 75 Mal so viele Intensivbetten. Allerdings wird unter anderem auf Twitter darüber diskutiert, ob die Ausrüstung von Intensivplätzen in beiden Ländern die gleiche ist und ob diese Zahlen wirklich in dieser Form gegeneinander aufrechenbar sind.

Schwedische Regierung könnte umschwenken

Nun allerdings könnte die Regierung in Stockholm umschwenken. Laut einem Bericht des schwedischen Fernsehens SVT verhandelt die Regierung mit der Opposition darüber, Sonderbefugnisse zu erhalten, um Maßnahmen wie eine Ausgangssperre oder die Schließung von Geschäften verhängen zu können. Außerdem will die Regierung Krankenhaus-Ausrüstung zwischen verschiedenen Regionen umverteilen dürfen, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Es handle sich um eine auf drei Monate begrenzte Gesetzesänderung. Nach Kritik der Opposition soll das schwedische Parlament laut SVT im Nachgang einzelnen Maßnahmen zustimmen müssen.

Bereits erste Verschärfungen

Einzelne Verschärfungen hatte es in den vergangenen Wochen gegeben. So sind Besuche in Altersheimen bereits seit einer Woche verboten. Regierungschef Löven sagte in einem Interview mit "Dagens Nyheter", dass er mit Tausenden Toten rechne.



Der Mathematik-Professor Tom Britton (Uni Stockholm) ist auf die Verbreitung ansteckender Krankheiten spezialisiert. Er hat berechnet, dass die Hälfte der schwedischen Bevölkerung bis zum Ende des Monats April mit dem Coronavirus infiziert sei. Danach verlangsame sich die Infektionszahl, sodass zwei Drittel der Schweden bis Ende Mai infiziert seien. Die Berechnungen beruhen Britton zufolge darauf, dass bereits eine Million Menschen in Schweden infiziert seien. Dafür würde er seine Hand zwar nicht ins Feuer legen, so der Wissenschaftler, aber darauf, dass sich bereits "zwischen 250.000 und einer Million" Schweden angesteckt hätten, schon. Im April ist seiner Berechnung zufolge eine von zehn Personen ansteckend. Daher sollten die Risikogruppen besonders diesen Monat zu Hause bleiben.