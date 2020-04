Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat der Bundesregierung bei der Beschaffung von sogenannten FFP2-Masken zum Schutz vor Corona-Viren Versagen vorgeworfen.

Die Politik habe es innerhalb von drei Monaten nicht geschafft, die Atemschutzmasken in Deutschland produzieren zu lassen oder zu importieren, sagte er im Deutschlandfunk. Dabei seien die FFP2-Masken die Lösung, welche die Politik jetzt liefern müsse. Montgomery betonte, die seit heute geltende Pflicht für einen seinen Angaben zufolge nicht funktionierenden Mund-Nasen-Schutz sei ein Armutszeugnis. Ein Schal oder Tuch halte Viren nicht ab. Darüber hinaus könnten sich diese darin sogar anreichern.



Von heute an gilt in fast allen Bundesländern die Pflicht, wegen der Corona-Krise im öffentlichen Nahverkehr und meist auch in Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als letztes Land folgt am Mittwoch Schleswig-Holstein. Die Maskenpflicht ist in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Politiker verweisen darauf, dass ungeachtet der Maskenpflicht weiterhin das Gebot gilt, Abstand zu Mitmenschen zu halten.