Ab heute dürfen Touristen nicht mehr auf die deutschen Inseln in der Nord- und Ostsee.

Urlauber sollen sie verlassen und den Heimweg antreten, heißt es in einer Mitteilung der Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Gesundheitssysteme der Inseln seien nicht auf eine größere Zahl von mit dem Coronavirus infizierten Patienten vorbereitet. Ausgenommen von der Regelung sind Menschen, die ihren ersten Wohnsitz auf einer der Inseln haben oder zur Arbeit dorthin müssen. In Mecklenburg-Vorpommern tritt die Maßnahme aufgrund der Größe der Inseln schrittweise in Kraft.