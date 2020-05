Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland den erst am Mittwoch beschlossenen Notfallmechanismus bei einem gehäuften Auftreten von Coronavirus-Infektionen in Kraft gesetzt. Anlass ist das Auftreten zahlreicher Erkrankungen bei Mitarbeitern zweier Schlachtbetriebe, teilte Gesundheitsminister Laumann in Düsseldorf mit. Bundesarbeitsminister Heil dringt deshalb auf Einhaltung der Vorgaben beim Arbeitsschutz.

Besonderes Augenmerk sei dabei auf die Situation in Sammelunterkünften und beim Personentransport zu legen, zitieren WDR und NDR aus dem Schreiben an die Ressortchefs der Länder. Anlass der Mahnung seien Medienberichte über unhaltbare Zustände beim betrieblichen Infektionsschutz, schreibt Heil.

Zwei Schlachtbetriebe in NRW betroffen

In Nordrhein-Westfalen handelt es sich um Einrichtungen im Landkreis Coesfeld und im Kreis Recklinghausen. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt jeweils über 130. Damit ist der festgelegte Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner überschritten. Landesgesundheitsminister Laumann nannte die Unterbringung osteuropäischer Mitarbeiter als Problem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Zuvor hatte die Landesregierung bereits bekannt gegeben, dass Mitarbeiter sämtlicher Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden sollen. Der Betrieb in Coesfeld wurde vorübergehend geschlossen, die Lockerung der Corona-Beschränkungen in dem Landkreis wurde um eine Woche verschoben.

"Fleischindustrie nicht unter Generalverdacht stellen"

Die größte fleischverarbeitende Firma in Deutschland, Tönnies, warnte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur davor, eine Branche unter Generalverdacht zu stellen. Man sei aufgefordert worden, während der Corona-Beschränkungen weiter zu arbeiten. Hier bleibe ein erhöhtes Restrisiko.



SPD und Grüne äußerten die Befürchtung einer Überforderung der Landkreise durch die von Bund und Ländern vereinbarten neuen Regeln. Die Kommunen hätten weder die Expertise noch das Personal, um die Ursachen ihrer lokalen Ausbrüche zu erkennen und zu bekämpfen, sagte der Gesundheitspolitiker Lauterbach, SPD. Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt bekräftigte, nur durch engmaschige Kontrollen könne eine zweite Infektionswelle verhindert werden.

