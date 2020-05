CSU-Chef Söder fordert für zusätzliche Staatsschulden in der Corona-Krise in diesem Jahr eine Obergrenze von 100 Milliarden Euro. Die Schuldenquote dürfe auf maximal 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, sagte Söder auf dem ersten virtuellen Parteitag der Christsozialen.

Konzepte über weitere Neuverschuldungen von bis zu 150 oder 200 Milliarden Euro seien nicht finanzierbar. Alle Hilfen müssten "ökonomisch sinnvoll" bleiben. Der bayerische Ministerpräsident betonte, ohne eine solche Obergrenze fehle dem deutschen Staat die zweite Luft, falls sich die Lage verschlechtere, zum Beispiel durch eine zweite Welle der Corona-Pandemie.



Zu der von Söder konkretisierten Obergrenze will die CSU auf dem Parteitag einen Leitantrag des Vorstandes beschließen. Darin heißt es, Verschuldung müsse die Ausnahme bleiben. Außerdem verlangt die Partei ein großes Konjunkturpaket bestehend aus Investitionsanreizen und steuerlichen Entlastungen. Konkret genannt werden Kaufprämien für Autos und eine schnelle und möglichst vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags.



Der Nachtragshaushalt des Bundes sieht bisher eine geplante Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro vor, um die Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass dies nicht ausreichen wird.



Mit Blick auf europäische Hilfsprogramme sagte CSU-Chef Söder, es müsse darauf geachtet werden, dass Deutschland nicht selbst zu einem Sanierungsfall werde. Der österreichische Bundeskanzler Kurz war als Gastredner zugeschaltet. Er richtete den Blick ganz auf die EU und bekräftigte, alle Hilfen der Europäischen Union dürften nur befristet als einmalige Soforthilfe geleistet werden. Eine Schuldenunion durch die Hintertür lehne er ab. Kurz wandte sich damit erneut gegen die Intiative von Deutschland und Frankreich, die ein Hilfsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen hatten.



Dazu soll die EU-Kommission an den Finanzmärkten Kredite im Namen der EU aufnehmen dürfen. Aus dem Aufbau-Fonds könnten dann die am stärksten von der Coronakrise betroffenen Regionen und Sektoren Geld erhalten. Österreich will zusammen mit anderen EU-Ländern einen Alternativplan vorlegen.

