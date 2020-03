Das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac hat klargestellt, das es nicht plant, einen Corona-Impfstoff nur für ein einzelnes Land zu entwickeln.

Man wolle Menschen und Patienten weltweit helfen, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. CureVac wies Behauptungen zurück, es habe Angebote zur Übernahme des Unternehmens oder seiner Technologie gegeben. Damit reagierte die Firma auf einen Bericht der "Welt am Sonntag". Demnach soll US-Präsident Trump versucht haben, die Nutzung eines Wirkstoffs gegen das Coronavirus mit hohen finanziellen Zuwendungen ausschließlich für die USA zu sichern. Das Bundesgesundheitsministerium hatte bestätigt, dass die US-Regierung sich um die in Tübingen ansässige Firma CureVac bemüht.



Ein Vertreter der US-Regierung sagte der Nachrichtenagentur AFP, man habe mit mehr als 25 Unternehmen gesprochen, die an einem Impfstoff arbeiteten, und werde dies weiter tun. Man wolle aber jede Lösung mit der Welt teilen.