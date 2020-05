Urlauber aus Deutschland werden weiterhin nicht nach Dänemark einreisen können.

Die in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen hätten zwar schwere Folgen für den Tourismus, sagte Justizminister Hækkerup im Parlament in Kopenhagen. So wie die Situation derzeit aussehe, sollten Touristen seiner Ansicht nach aber nicht nach Dänemark einreisen dürfen, da sie möglicherweise eine Coronavirus-Infektion ins Land bringen könnten.



Es sei weder sein Wunsch noch derjenige der Regierung, die Grenzen länger als notwendig geschlossen zu halten, meinte Hækkerup. Man müsse jedoch erst die Ergebnisse der bisherigen Lockerungen abwarten.